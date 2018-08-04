|
Как объяснить иностранцу, что такое щавелевый лимонад? Эксперимент СТВ
Новости Беларуси. Введение 30-дневного безвизового режима – событие прошлой недели, но не отпускает даже на этой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Основной посыл представителей консолидированного туристического сообщества – новость отличная, но теперь давайте двигаться дальше (подробнее
А если учесть, что решения по безвизу сугубо в государственной компетенции, то и пожелания по повышению уровня сервиса звучат будто бы обращенные в ту же сторону. И можно было бы их принять за веру, если бы не одно но: подавляющее большинство объектов сферы гостеприимства принадлежат частному бизнесу. И вот тут возникает закономерный вопрос: кто больше всех заинтересован в том, чтобы турист не просто приехал в страну, но и оставил здесь максимальный чек? И что для этого нужно сделать? Выясняла корреспондент Алена Сырова.
Роланд Димаи, турист (Австрия):
Дом на колесах и ретрокар BMW Isetta стали помощниками в изучении целой страны. Роланд и Влада поселились в самом центре Минска – в шаговой доступности и парки, и многочисленные заведения. Но все же предпочтение городским окрестностям: субботним днем отправляемся на Линию Сталина. Война войной (в тот день была реконструкция), а обед по расписанию.
Скажите, а к вам часто иностранцы приходят?
Каждый день.
Понимаете?
Понимаю. Но на курсы я бы пошла, конечно.
Роланд Димаи:
В конце концов, это же не неотложный вопрос, как, например, «где туалет?», когда ты ждать не можешь! Куда важнее, что люди готовы помочь и на пальцах объяснить – этого лично мне достаточно. Тем более, что с большей вероятностью я вернусь туда, где мне было вкусно, а не где со мной просто хорошо общались.
Алена Сырова, корреспондент:
Татьяне, работающей барменом в тусовочном сердце Минска, приходится общаться с иностранными гостями ежедневно. Чтобы беседа не ограничивалась двумя-тремя фразами, пришлось не только вспомнить базовый школьный курс английского, но и самой заняться языком.
Татьяна Лабзовская, старший бармен:
Заведения в центре Минска в основном молодые, как и их хозяева. Андрей Жук, владелец бара, честно признался: первое время перед открытием на позицию «иностранные языки» в резюме потенциальных сотрудников даже не смотрел. Сейчас же, когда его заведение в топе мест must visit для иностранных гостей в Минске, самое время задуматься всерьез.
Андрей Жук, владелец бара:
Кстати, позиции меню со специфическими ингредиентами Андрей легко адаптировал и перевел на язык транснационального общения самостоятельно.
Андрей Жук:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Введение 30-дневного безвизового режима – событие прошлой недели, но не отпускает даже на этой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)