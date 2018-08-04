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Ресторатор Вадим Прокопьев рассказал, зачем самостоятельно учит персонал английскому

05.08.2018 20:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Как минимум в нескольких фешенебельных заведениях столицы рабочий день еженедельно начинается за час до открытия с курсов английского языка. Песни, скороговорки, стихи и моделирование диалогов и ситуаций, возможных в ресторане, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ресторатор Вадим Прокопьев рассказал, зачем самостоятельно учит персонал английскому

Для своих сотрудников, еще задолго до того, как Беларусь стала безвизово открытой, начал проводить Вадим Прокопьев. Зачастую тех знаний, с которыми приходят потенциальные сотрудники, попросту не хватает, и ресторатор нашел для себя единственно верный путь добиться нужного результата – учить персонал самостоятельно. Эдакий полезный тимбилдинг еще и отлично сказывается на прибыли.

Ресторатор Вадим Прокопьев рассказал, зачем самостоятельно учит персонал английскому

Вадим Прокопьев, ресторатор:
Невозможно вообще в ресторанном бизнесе заработать ни одной копейки, пока вы действительно с гостем не наладите контакт. Конечно же, просто принести и отнести кофе – вам хватит трех слов и школьного запаса. Ну, так у вас будет счет за кофе. А если вы говорите на чужом языке, а еще шутите на чужом языке, то у вас будет кофе, десерт, дижестив, шампанское на следующий день, куча друзей этого гостя, которые придут именно в этот ресторан. Мы сейчас говорим не о каких-то эстетических притязаниях или культурном просвещении. Мы говорим о деньгах. Английский хорошего уровня означает деньги для ресторана и налоги для страны.

Ресторатор Вадим Прокопьев рассказал, зачем самостоятельно учит персонал английскому

Бытует мнение: чтобы свободно говорить и понимать на английском, достаточно знания 3000 слов. Государство закладывает эту базу за школьной партой. Достаточного ли этого – вопрос личного выбора, требований работодателя и, разумеется, репутации.

Как объяснить иностранцу, что такое щавелевый лимонад? Эксперимент СТВ

 
 
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Новости Беларуси. Как минимум в нескольких фешенебельных заведениях столицы рабочий день еженедельно начинается за час до открытия с курсов английского языка....
 
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