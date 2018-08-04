​Взаимное притяжение

Благодаря дружбе двух лидеров – Александра Лукашенко и Си Цзиньпина – отношения между странами стратегические. И буквально каждую неделю мы рассказываем о новых совместных проектах.

А на будущей неделе, 10 августа, в силу вступит взаимный 30-дневный «безвиз» для туристов. В Поднебесной соглашению придают огромное значение: там объявлен Год туризма в Беларусь. И многие этим уже пользуются.

Троекратное «ура» на камеру – их личная инициатива (эти ребята приехали в Беларусь из Китая по одной из программ обмена). Ещё раньше группа белорусских школьников также гостила в Поднебесной. Однако если там удивляли походами в парк развлечений, к нам едут за историей. На «Линии Сталина» такие экскурсии для китайских туристов уже стали ежедневной практикой. Правда, пока группы путешествуют со своим переводчиком, но так или иначе, представленную здесь технику многие узнают и без гида, благодаря популярным в Китае военным фильмам.

Система залпового огня «Катюша», уверяет этот турист (см. видео – прим. ред.), в Китае такая же легенда, как и в бывшем СССР. Поэтому для китайцев-любителей брендов и топовых достопримечательностей, увидеть её, находясь в Беларуси, едва ли не дело чести. Дай Шивэй возглавляет крупную молочную компанию и уже несколько лет тесно сотрудничает с нашей страной, поэтому и бывает здесь не редко.

Дай Шивэй, председатель правления компании «Drex Food Group»: «Беларусь очень красивая страна с богатой историей и невероятными пейзажами (а это очень хороший ресурс для привлечения туристов). Я уже в восьмой раз в Беларуси. Сначала думал, что маленькая страна, нечего здесь смотреть, но каждый раз открываю что-то новое».

В этот раз бывалый турист решил не оставлять белых пятен и приехал в Беларусь на целый месяц. Для такого вояжа, конечно, пришлось позаботиться о визе, но смести он свой отпуск всего на неделю – необходимость отпала бы. С полуночи десятого августа белорусы и китайцы смогут гостить друг у друга 30 дней, не посещая при этом консульства или посольства.

Яросав Хмыль, начальник управления МИД: «Можно ездить многократно в одну сторону и другую, одна поездка не более 30 дней. В течение одного года это должно быть не больше 90 дней. Безвизовый режим распространяется на частные поездки, на поездки с деловыми целями, с целями развития культуры и спортивными целями».

Исключения только для учёбы и работы (здесь визы остаются).

Валерий Мацель уже пять лет возглавляет белорусское диппредставительство в Шанхае. Одна из основных функций консульства, конечно, – это выдача виз. И здесь любопытный парадокс: ещё четыре года назад белорусских туристов в Китае было больше, чем китайских в Беларуси. Учитывая даже огромную разницу в численности населения. И только в последние годы ситуация начала меняться.

Валерий Мацель, генеральный консул Беларуси в Шанхае: «Вот на примере нашего консульского округа, я могу сказать, что буквально два последних года у нас идёт прибавка именно по туристическим визам каждый раз в полтора-два раза. По итогам прошлого года мы вышли уже на 2,5 тысячи».

Но справедливости ради, в таких же консульствах Чехии, Польши, Венгрии или Австрии, расположенных в Шанхае, ежегодно оформляют десятки тысяч виз. А всё потому, что там куда раньше смекнули, что для китайских любителей путешествовать нужно создавать максимально удобные условия, например, специальные чартерные рейсы из Шанхая в столицы этих государств, а оттуда возможность посетить сразу несколько стран.

2018-й в Китае объявлен Годом туризма Беларуси, именно поэтому так символично, что безвизовый режим между странами заработал именно сейчас. Китайских туристов называют самыми активными в мире. Страна и без того рекордсмен, при этом количество путешественников с каждым годом всё возрастает: за прошлый год это порядка 150 миллионов человек.

И чтобы увеличить поток именно в сторону Беларуси над созданием соответствующей инфраструктуры активно работают и у нас. И здесь важный шаг: сотрудничество с самими китайцами, которые максимально упрощают свои путешествия с помощью технологий. Самый мощный туристический сервис не только в Китае, но и во всей Азии – Ctrip. С его помощью жители Поднебесной арендуют отели и автомобили, заказывают билеты на все виды транспорта и даже подбирают переводчиков. В базе – более 200 стран. И совсем недавно в списке предложений появились туры в Беларусь. Это результат сотрудничества Ctrip с нашим «Центр-Курортом».

Контракт был подписан в июне, но подготовка для такого авторитетного ресурса – это дело длительное. Представители компании сами приехали в Беларусь и составили программу, объединив в одном туре посещение Беларуси и Арабских Эмиратов. За пять дней у нас максимальное количество экскурсий, и ещё три дня на шоппинг уже в тёплой арабской стране. Такие туры стартуют в октябре и уже пользуются немалой популярностью.

Алексей Стрельченко, начальник минского филиала компании «Белинтурист»: «Несмотря на зримое для белорусов наличие гипермоллов, мы сегодня как страна шоппинга не котируемся… Как страна экскурсионная мы интереснее китайцам, чем Эмираты».

Отмена виз – это шаг важный, но успеха у туристов он не гарантирует. Поэтому работа и идёт сразу в нескольких направлениях. На уровне правительства в стране утверждён план из 50 пунктов для создания благоприятных условий именно для китайских путешественников.

Андрей Молчан, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси: «Это установление объектов навигации на китайском языке, подготовка гидов-переводчиков на китайском языке, аттестация наших гостиниц или средств размещения по стандартам «Чайна Фрэндли».

Но всё это действительно придётся поискать. Однако, как уверяют в причастных ведомствах, это лишь вопрос времени. Ведь движение здесь встречное.

Ши Аньпин, инспектор Комитета по развитию туризма г. Пекина: «Мы приехали из Пекина, прежде всего, потому что Минск и Пекин – города-побратимы. Наша цель – рассказать как можно больше о нашем городе, о его возможностях, чтобы с отменой виз белорусы чаще смогли к нам приезжать. Мы делаем ставку именно на региональное сотрудничество. Хоть и понятно, что Пекин сегодня и так самый посещаемый китайский город».

С отменой виз абсолютно точно в Беларуси будет всё больше китайских делегаций, и это не только туристы. Расчёт и на увеличение активности в бизнес-среде. Этому обязывает статус: страны уверенно закрепили стратегический уровень партнёрства, а это значит, что отношения всерьёз и надолго.

Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента