Парень обокрал дачу под Светлогорском и устроил распродажу, сообщают СМИ со ссылкой на Светлогорский РОСК.

В садовом товариществе "Восход" был обворован дачный домик, о чем его хозяин заявил в милицию. Неизвестный проник в дом и похитил бензопилу, бензогенератор и другие вещи.

Через несколько дней потерпевший обратил внимание на опубликованное в СМИ объявление о продаже бензогенератора. Мужчина вместе с сотрудниками милиции отправился на встречу к продавцу. Хозяин опознал свое оборудование.

Подозреваемый, которым оказался 26-летний ранее судимый парень, был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Источник: БЕЛТА.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "