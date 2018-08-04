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Парень обокрал дачу под Светлогорском и устроил распродажу

05.08.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Парень обокрал дачу под Светлогорском и устроил распродажу

Парень обокрал дачу под Светлогорском и устроил распродажу, сообщают СМИ со ссылкой на Светлогорский РОСК.

В садовом товариществе "Восход" был обворован дачный домик, о чем его хозяин заявил в милицию. Неизвестный проник в дом и похитил бензопилу, бензогенератор и другие вещи.

Через несколько дней потерпевший обратил внимание на опубликованное в СМИ объявление о продаже бензогенератора. Мужчина вместе с сотрудниками милиции отправился на встречу к продавцу. Хозяин опознал свое оборудование.

Подозреваемый, которым оказался 26-летний ранее судимый парень, был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Источник: БЕЛТА.

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Парень обокрал дачу под Светлогорском и устроил распродажу, сообщают СМИ со ссылкой на Светлогорский РОСК. В садовом товариществе "Восход" был...
 
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