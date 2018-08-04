ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоруска завоевала золото чемпионата Европы по академической гребле

05.08.2018 20:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белоруска Елена Фурман завоевала золото чемпионата Европы по академической гребле в неолимпийском классе лодок-одиночек легкого веса. Турнир прошел в шотландском Глазго и был включен в программу объединенного чемпионата по летним видам спорта.


Фото с сайта belta.by

Елена Фурман преодолела дистанцию за 7 минут 41,600 секунды. Второе место заняла Лаура Тарантола из Франции (7.45,940), бронза у итальянки Клары Гуэрры (7.47,710).

В медальном зачете ЧЕ сборная Беларуси по академической гребле с 1 золотой наградой разделила 8−11-е места с командами Германии, Хорватии и России. Впереди Румыния (3 золотые, 2 серебряные, 2 бронзовые медали), Франция (2, 2, 1), Италия (2, 1, 3).

Что касается объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта, то награда Елены Фурман стала второй для Беларуси. 4 августа серебро в гонке по очкам на 25 км по велотреку завоевала Инна Савенко.

В программу объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта, который проходит впервые в истории, включены континентальные соревнования по велоспорту на треке, шоссе, маунтинбайку и BMX, гольфу, гимнастике, гребле, триатлону и водным видам спорта (они пройдут в Глазго и Эдинбурге), а также по легкой атлетике (их примет Берлин).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Елена Фурман завоевала золото чемпионата Европы по академической гребле в неолимпийском классе лодок-одиночек легкого веса. Турнир прошел в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Три медали завоевали белорусские атлеты на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Японии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Прамень
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика