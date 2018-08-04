Живет, живет село родное



Весело и задорно прошел праздник деревни Бойковичи. Такой праздник хдесь впервые, так как таковой деревни уже не существует. Пять лет назад ее присоединили к Студеникам. Все знают, что улица Порозовская – это бывшие Бойковичи.

Особого признания в этот день удостоилась самая старейшая жительница деревни – Янина Ковальчук, которой исполнился 91 год, и самая юная – трехлетняя Валерия Кичкайло.

На протяжении праздника хорошее настроение дарили самодеятельные артисты Новодворского филиала-клуба и народный ансамбль "Сузор'е".





Марина ЯНЮК.

Фото автора.