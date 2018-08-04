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Живет, живет село родное
05.08.2018 — Разное | Свислочская газета
Особого признания в этот день удостоилась самая старейшая жительница деревни – Янина Ковальчук, которой исполнился 91 год, и самая юная – трехлетняя Валерия Кичкайло.
На протяжении праздника хорошее настроение дарили самодеятельные артисты Новодворского филиала-клуба и народный ансамбль "Сузор'е".
Марина ЯНЮК.
Фото автора.
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Весело и задорно прошел праздник деревни Бойковичи.
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