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Живет, живет село родное

05.08.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Живет, живет село родное
Весело и задорно прошел праздник деревни Бойковичи. Такой праздник хдесь впервые, так как таковой деревни уже не существует. Пять лет назад ее присоединили к Студеникам. Все знают, что улица Порозовская – это бывшие Бойковичи.

 

Особого признания в этот день удостоилась самая старейшая жительница деревни – Янина Ковальчук, которой исполнился 91 год, и самая юная – трехлетняя Валерия Кичкайло.

 

На протяжении праздника хорошее настроение дарили самодеятельные артисты Новодворского филиала-клуба и народный ансамбль "Сузор'е".

 

Живет, живет село родное

 

Марина ЯНЮК.

Фото автора.

 
 
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Весело и задорно прошел праздник деревни Бойковичи.
 
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