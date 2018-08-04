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Председатель Миноблисполкома рассказал, на какой урожай рассчитывают в регионе в этом году

05.08.2018 21:26 — Разное | ОНТ  
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Минская область, как правило (ведь территория и предприятия обязывают) делает самый большой вклад и в бюджет, и в республиканский каравай. С председателем Минского областного исполнительного комитета Анатолием Исаченко Президент на уходящей неделе встречался дважды. Во вторник, когда принимал с докладом, говорили о социально-экономических показателях в целом… И в среду – непосредственно на полях возле Острошицкого городка, когда основой поездки стала жатва.

А местом для интервью нашей программе Анатолий Михайлович выбрал зерноток. Работа сейчас кипит не только на полях, но и на элеваторах. Ведь важно хорошо просушить и сохранить весь собранный урожай.

– Анатолий Михайлович, вот если взять это зерно и посмотреть на него, то что можно сказать?

– Прекрасная пшеница, выполнена, красивая, я думаю проверится на клейковину, пойдёт на продовольствие.

– Я же правильно понимаю: у нас основная масса зерна идёт на фураж?

– Ну, я скажу так: из намолота по этому году планируем 1 миллион 600 – 1 миллион 700 тонн, порядка 220 тысяч пойдёт на продовольственные цели. Остальное всё зерно пойдёт на фураж. Небольшая толика (порядка 17 тысяч) уйдёт на пивоварение.

– Обычно Минская область намолачивает порядка двух миллионов тонн, в этом году, я так понимаю, погода внесла коррективы…

– Ну, Вы знаете, каждый год погода вносит какие-то коррективы. Если не совсем добираем по зерну, то прекрасно растёт кукуруза. В целом, я думаю, зерно в том объёме, который необходим для Минской области, мы наберём.

– Какая оценка прозвучала от Главы государства?

– Глава государства ознакомился с ходом уборки, посмотрел наши подходы (по уборке, по балансу зерна), дал свои поручения, свои замечания. Все они будут взяты на контроль и выполнены.

Подробности – в видеоинформации

 
 
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Местом для интервью нашей программе Анатолий Михайлович выбрал зерноток. Работа сейчас кипит не только на полях, но и на элеваторах. Ведь важно хорошо просушить и...
 
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