​С арктическим прицелом

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Руководителю российского бюро ОНТ Светлане Карульской посчастливилось побывать в Мурмарске, который называют воротами Арктики. Это не только холодный, но и чрезвычайно богатый полезными ископаемыми край. Правда, разведано всего 10%, поэтому Россия весьма заинтересована в кооперации с Беларусью. Ведь, преодолев экстремальные условия, можно получить немалую взаимную выгоду.

Вершина мира, полюс человечества, территория, значившая в начале прошлого века для большой страны СССР не меньше, чем позже космос. Потом, после союзного развода – забытая, заброшенная. Казалось бы, Арктику списали со счетов: полезных ископаемых много, но добывать их в толще северных льдов дорого и рискованно. Вот сегодня этот суровый регион снова оказался в зоне интересов десятков государств. И Беларусь – в числе многих.

Фёдор Пантелеенко, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси: «Факты таковы: более 60 стран мира уже там обозначились. Своими базами, точками обозначили своё присутствие. В том числе и Беларусь. Арктика– это таблица Менделеева, это богатейший край, причём огромный. И, если сегодня уже делят Луну, то почему бы в ближайшее время не делить и Арктику?».

Для белорусов нынешний арктический поход не премьера, а возвращение на когда-то уже обжитую ими землю. Этнограф Эдаурд Пекарский, географ Иван Черский, ну, и конечно, Отто Шмидт. На этих снежных тропинках уже вросли в лёд имена многих наших знаменитых земляков. Сегодня Арктика снова открывает для их потомков ворота. Через Мурманскую область, главный северный бастион России – нашего союзного партнёра.

Вадим Моденов, руководитель рабочей группы программы «Арктика-СГ»: «Арктика не поднимется одними россиянами. Это очень большой сегмент. Она пойдёт только в кооперации. Если это кооперация, то изначально к этому надо подходить, как к кооперации. А не так, чего не надо, то отдать на сторону. Так не пройдёт. Это уже не 90-е годы, нужен системный подход. При том, что Беларусь в этом деле не просто младший брат, как часто говорят. Она даже может быть и инвестором».

Чтобы прописать правила игры для общего арктического проекта, Союзному государству понадобилось 17 лет. Столько заняла подготовка программы. Наши БелАЗы работают на рудниках Кольского полуострова, горнодобывающее оборудование спускается в шахты. Белорусы некоторые шахты и строят, например, в Кировске и Апатитах. Потом, отсюда мы везем руду для производства собственных комплексных удобрений. Всё это, конечно, можно называть удачными проектами, но они всё-таки разрозненные. Сейчас речь идёт о создании союзного научного кластера, как раз в Заполярье.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства: «У нас ряд программ Союзного государства, особенно, связанных с использованием космического пространства, для дистанционного зондирования земли – это, очевидно, имеет к Арктике самое непосредственное отношение. В сфере ядерной техники, дорожной, тяжёлой, карьерной есть чем здесь заняться».

В Мурманске говорят: для Беларуси Арктика ближе, более осязаема, нежели Антарктида, где республика сегодня работает гораздо активнее. И даже с точки зрения использования природных богатств она намного более доступна, значительно «понятнее». По общим оценкам, стоимость минерального сырья арктических недр превышает 30 триллионов долларов, причём две трети из них – это стоимость энергетических ресурсов. А разведано-то менее 10%. Здесь в кооперации можно разрабатывать технологии и добывать нефть, газ, редчайшие металлы платиновой группы, коренные алмазы. А потом всё это везти по уникальной транспортной артерии – Северному морскому пути.

Вот он символ Северного морского пути – первый в мире атомный ледоход «Ленин»: четыре турбины, скорость – 33 км/ч или 19 узлов по чистой воде. Автономность плаванья – 12 месяцев. Конечно, по сравнению с тем, что строят сейчас, спустя полвека – это, скорее, прогулочная лодка. Уже спущен на воду и готовится к сдаче в Петербурге новый «самый-самый» корабль – мощнейший в мире ледокол «Арктика». На его борту уже настоящие атомные элетростанции. Они рассчитаны на семь лет непрерывного хода. И корма способна преодолевать без всякого торможения лёд, толщиной в три метра.

Местом приписки нового ледокола станет Мурманский порт. Именно его называют воротами Арктики. Это самый короткий путь между Западом и Востоком. До портов Японии, например, около шести тысяч миль, а через Суэцкий канал – более 12 тысяч. Соответственно, длительность транзита – 18 дней против 37 . Из-за тёплого течения Гольфстрим воду здесь никогда не сковывает. Круглогодичная навигация без ледовой проводки – роскошь для края вечной мерзлоты. Здесь сейчас будут создаваться крупные логистические центры. И северяне не прочь приглашать наших специалистов. Им нужны шахтёры и строители. С развалом СССР из-за оттока населения регион потерял почти треть жителей. В ответ они хотят учить белорусов тому, чему нельзя научиться больше нигде.

А ещё на полуострове ждут белорусских туристов, тем более что прямой путь к Арктике совсем скоро станет короче. В регионе прошло голосование за новый маршрут для местных авиаперевозчиков. Жители захотели, чтобы самолёты летали напрямую из Мурманска именно в столицу Беларуси. У нас, ведь, и, правда, помимо экономики, много общего. Минск и Заполярная столица – города- герои, города-побратимы, здесь большая белорусская диаспора, имена наших земляков увековечены в книге безвозвратных потерь погибшей в акватории Кольского залива на выходе в Баренцево море подводной лодки «Курск». И ещё здесь потрясающая природа. Здесь так же, как и в Беларуси много рек и озёр. Только они холодные и окружённые горами, но и разность – притягательна: только здесь можно увидеть полярные день и ночь. Или узнать, например, какой он – северный олень.

Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента