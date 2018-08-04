​Убрать до зёрнышка

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Задачу убрать всё до последнего зернышка поставил перед аграриями Президент Александр Лукашенко. На уходящей неделе непосредственно на полях он побывал дважды. В Минской и Витебской областях. Разумеется, интересовался всем спектром продовольственных вопросов: как выполняется госзаказ по продаже зерна, обеспечено ли животноводство кормами, соблюдается ли технологическая дисциплина, хватает ли техники и людей для уборки… Ведь именно сейчас закладывается фундамент продовольственной безопасности страны.

Погони за преступниками для него обычное дело. А вот гонка за урожаем не совсем. Хоть скорость и важна в обоих случаях. В жизни он прапорщик милиции, а в поле – комбайнер. В помощниках – учитель физкультуры. Этот слаженный дуэт на уборке уже девятый сезон. В хозяйстве их, шутя, называют «городскими», но Даниил всё объясняет просто: все мы родом из деревни.

Ну, а физрук и вовсе до сентября совершенно свободен. Почему бы не подзаработать? За уборочную полторы тысячи рублей – легко! Секрет лидера жатвы Алексей раскрывает так же просто, как и напарник – гены.

Алексей Леонов: «Просто родом с деревни. Начинал с этого всего. У нас каждый парень мечтал быть комбайнером. Ну, даже запах тот самый, запах зерна, запах хлеба – всё это вспоминается».

К слову, этот экипаж самоучек уверенно рвётся в передовики.

А вот кто зачастую остаётся в тени героев жатвы, так это водители. Этот, к примеру, (см. видео – прим. ред.) как вернулся из армии в деревню, так каждое лето за рулём МАЗа. Невозможно представить, сколько он намотал по полям и сельским дорогам за 20 лет. Не зря ведь коллеги называют Шумахером.

Сергей Кондылев, водитель сельхозпредприятия «Дужевка»:«Бывает, что наезжаем по триста километров».

Кроме профессиональных аграриев, в полях в эту горячую пору трудятся учителя, милиционеры, военные. Всего пять тысяч человек, уверенных: хлебороб – это не профессия, а призвание.

Чтобы уложить уборочную в 20 дней, ежедневно нужно обмолачивать 106 тысяч гектаров. Это примерно три площади Минска! Так что пока белорусы изнывают от жары, аграрии молятся, чтобы такая погода стояла и дальше.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: «Уверен, что страна справится с обмолотом. Знаете, я не суеверный, но ходим в церковь (не лишне каждому)».

Витебску, Могилёву, Гомелю предстоит подтянуться, чтобы закончить уборочную до 15-го числа. Если погода не подведёт, Брест и Гродно уберут хлеб с полей уже на следующей неделе. Минск к этому времени должен выйти на финишную прямую.

Да, небесная канцелярия в этом году изрядно потрепала нервы аграриев. Потери есть, но не везде и не одинаковые. Взять, к примеру, Витебскую область. Из года в год она замыкает общереспубликанский зачёт и в обычное время там бы только приступали к уборочной. В это нетипичное лето убрали больше трети площадей.

Губернатор не намерен снижать прошлогоднюю планку в миллион тонн. А Президент уверен: этот рубеж можно перешагнуть.

В целом страна не досчитается полумиллиона тонн зерна, но это немного, учитывая полуторамиллионный запас. Не зря ведь говорят: подальше положишь, поближе возьмёшь. Да и не сравнить эти потери с теми, что прочувствует на себе Европа.

Для некоторых стран импорт продовольствия станет в этом году вынужденным шагом. Возможно, оттого встал вопрос: а не проще ли самой Беларуси закупать то же зерно или продукты питания. Мол, что ни год – битва за урожай, но сидеть, сложа руки, не намерены ни сами хлеборобы, ни Президент.

Да и с экономической точки зрения, уверен Александр Лукашенко, производить самим дешевле, чем покупать. Больше того, сельское хозяйство подтягивает за собой и другие отрасли. Доказательством должен стать суперкомбайн, который совсем скоро покажут Президенту. И даже если уйти от фактов, кто в Беларуси с наступлением августа не смотрит заворожённо в небо, когда падают звёзды, и в поле, когда гладь колосьев разрезают комбайны? Можно иметь столичную прописку и даже не мечтать о сельской жизни, и всё же все мы, белорусы, так или иначе, родом из деревни.

Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента