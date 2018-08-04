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В Индонезии произошло мощное землетрясение, есть жертвы
В Индонезии на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным центра, землетрясение произошло на глубине 20 километров. Землетрясение было зафиксировано в 11.46 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах к северо-востоку от города Матарам.
По данным агентства dpa, вследствие землетрясения погибли 16 человек.
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В Индонезии на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
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