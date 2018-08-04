​Продавать? Не обязательно!

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Во вторник подписан указ, который эксперты уже назвали историческим. Окончательно отменена обязательная продажа валюты на внутреннем рынке. Это сделано для того, чтобы уравнять финансовые условия для компаний всех форм собственности, но это надстройка, а базисом для этого важного шага стала стабильность национальной валюты и экономики нашего государства.

95% БелАЗов отправляются за границу. На валютную выручку покупают комплектующие, обслуживают кредиты… Однако десятки миллионов долларов ранее БелАЗ вынужден был продавать на внутреннем рынке. В итоге – весьма ощутимые потери на курсовой разнице. Например, оплачивая кредит на сумму 300 миллионов долларов, при изменении курса национальной валюты всего на 1%, дополнительная нагрузка на предприятие составляла три миллиона долларов!

Теперь, когда валюту на внутреннем рынке продавать не нужно, БелАЗ сможет более чётко планировать свои затраты, а, значит, и предсказать цены для потребителя. И, конечно, увеличить выручку (с семисот шестидесяти миллионов долларов в прошлом году до одного миллиарда в этом!). А, в конечном итоге, повысить зарплаты работникам. Вот такая цепочка.

Ждали отмены обязательной продажи валюты и на «Горизонте». В холдинге уже просчитали: во многом благодаря нововведению здесь смогут нарастить экспорт не на 50%, как думали ещё недавно, а на 60%. Обязательная продажа валюты тормозила оборот денежных средств. А ведь чем быстрее вращаются деньги, тем эффективнее работа.

Юрий Предко, генеральный директор холдинга «Горизонта»: «Обязательная продажа значит надо продать, потом если валюта нужна, значит надо купить. Но, учитывая, что у нас почти 90% продукции на экспорт идёт, понятно, что нужна большая хорошая скорость вращения денежных средств».

Ещё три года назад предприятия были вынуждены продавать половину валютной выручки. Прошлой осенью порог снизили до десяти процентов. Вообще, обязательная продажа валюты – ограничение, которое действовало в нашей стране с 93-го года. Таким образом, молодое независимое государство пыталось удовлетворить потребность в зарубежной валюте, но сегодня люди больше сдают валюту, чем покупают. Белорусский рубль достаточно стабилен, да и инфляция рекордно низкая. В Нацбанке поясняют: отмена эта назрела, а потому безболезненная. Для всех.

Сергей Калечиц, заместитель председателя Правления Национального банка Беларуси: «Ни на бирже, ни на биржевом рынке, это к каким-то последствиям не приведет. Конечно, одни субъекты хозяйствования предпочитают работать, покупать валюту через банки на бирже, кто-то – на внебиржевом рынке, но это как сообщающиеся сосуды в экономике, поэтому здесь абсолютно свободный переток. В условиях отсутствия обязательной продажи этот механизм будет работать ещё более эффективно».

Министр экономики Владимир Зиновский уверен: отмена обязательной продажи валютной выручки укрепит финансовую систему. А ещё министр призывает: забыть о валюте внутри страны!

Владимир Зиновский, министр экономики Беларуси: «Не надо, чтоб валюта ходила на рынках внутри страны, надо пользоваться крепким белорусским рублем. И правительство, это экономика показывает, все делает для того, чтобы ставки могли снизиться в недалеком будущем, и, видите, как инфляция себя ведёт, и укрепление белорусского рубля позволит не закупать излишне эту валюту, и не содержать за экспорт эту валюту, а только при необходимости».

Отмена обязательной продажи валюты, как позитивный сигнал инвесторам, уверены эксперты, повысит конкурентоспособность белорусских экспортёров.

А ещё отмена продажи валюты – это уравнивание условий с партнёрами из стран ЕАЭС, где такой инструмент не применяется. И теперь нашей стране будет проще конкурировать на внешних рынках. Проще и честнее.

Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента