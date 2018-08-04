ЦСКА под началом Гончаренко теряет очки в двух матчах кряду в чемпионате России

Сильно обновленная в межсезонье команда московского ЦСКА под руководством белорусского главного тренера Виктора Гончаренко потеряла очки во втором кряду матче премьер-лиги чемпионата России.



Фото: ПФК ЦСКА

5 августа во 2-м туре чемпионата России ЦСКА потерпел домашнее поражение от «Ростова».

ЦСКА — «Ростов» — 0:1

Гол: 0:1 — Паршивлюк (7, пас — Скопинцев).

Удары: 7−2.

Удары в створ ворот: 2−2.

Заблокированные удары: 0−1.

Угловые: 3−2.

Владение мячом: 60%-40%.

Автором единственного гола стал защитник гостей Сергей Паршивлюк, который отличился уже на 7-й минуте матча.

Белорусский полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев вышел на замену на 60-й минуте.

После завоевания Суперкубка России ЦСКА теряет очки во втором поединке подряд в чемпионате страны. В стартовой встрече москвичи в гостях сыграли вничью с вернувшимися в элитный дивизион самарскими «Крыльями Советов».

«Ростов» одержал вторую подряд победу со старта чемпионата России.

Виктор Гончаренко (главный тренер ЦСКА):

— Сегодня был великолепный стадион. Качество газона вызывает самые восторженные отзывы, на таком поле всегда приятно играть. Исходя из наших возможностей на данный момент, сложно требовать от команды большего. Но движение вперед есть. Мы лучше действуем в позиционном нападении, чем ожидали. Но разный уровень готовности у игроков, у тех же Ахметова и Эрнандеса, поэтому баланса нет. «Ростов» — опытная команда, знает, что делает, умеет играть на сохранение результата. Будем развивать игроков, которые есть в команде.

— С выходом двух футболистов на замену во втором тайме периодически Магнуссон появлялся слева…

— По эпизодам можно найти много перестроений и в центре, и не фланге. Пробуем разные варианты.

— Показалось, что сегодня оборона действовала не так слаженно, как в предыдущих матчах. Это было неприятным сюрпризом?

— За исключением гола не было предпосылок, чтобы «Ростов» забил второй мяч. Считаю, что в обороне продолжаем действовать хорошо. Другое дело, что нужен баланс между обороной и атакой. Надо улучшить атакующие действия, приводит слова Виктора Гончаренко пресс-служба ЦСКА.