ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как использовать потенциал, который растёт под ногами? О силе лекарственных трав – репортаж СТВ

05.08.2018 21:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Сказать, что фитотерапия у нас особенно популярна, наверно, было бы преувеличением. Но кто не ходил в аптеку за ромашкой или, скажем, зверобоем? А настойки боярышника или женьшеня и вовсе способны творить чудеса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

К ней ездят из Германии, Италии, Чехии. Как белорусский фитотерапевт лечит от недугов травами с участка

Как использовать потенциал, который растёт под ногами? О силе лекарственных трав – репортаж СТВ

И главное, что основные травы, которыми мы привыкли пользоваться, заготавливают здесь, в стране. Но вот в аптеках все чаще присутствует продукция из стран-соседей. Почему? В травяном вопросе разбиралась Галина Буро.

Как использовать потенциал, который растёт под ногами? О силе лекарственных трав – репортаж СТВ

Антонина Воронцова, смеясь, называет себя ведуньей в восьмом поколении. В один момент осознала, что народные средства рано списывать со счетов, и с тех пор не прекращает учиться уже у природы. Вернувшись на малую родину, организовала в местном клубе (прямо на танцполе) музей лекарственных растений.

Для односельчан здесь настоящая зелёная аптека. Дегустация ароматных сборов – неотъемлемая часть экскурсии.

Как использовать потенциал, который растёт под ногами? О силе лекарственных трав – репортаж СТВ

Антонина Воронцова, заведующая Зборовским сельским домом культуры:
В качестве фиточаёв мы можем употреблять и листья малины, смородины, и ежевики, и черники, и земляники. А в листьях земляники полезных веществ больше чем в ягодах.

Как использовать потенциал, который растёт под ногами? О силе лекарственных трав – репортаж СТВ

Есть в белорусской природе растение и вовсе способное заменить не только фиточаи, но и привычные обывателю завозные китайский и индийский. Кипрей или иван-чай ещё в XIX веке белорусы успешно экспортировали в Европу. В отдельные моменты поставки по объёмам равнялось экспорту пушнины.

Как использовать потенциал, который растёт под ногами? О силе лекарственных трав – репортаж СТВ

Антонина Воронцова:
Он обладает противоопухолевым эффектом.

Как использовать потенциал, который растёт под ногами? О силе лекарственных трав – репортаж СТВ

И кажется, что все эти знания уже канули в лету, их заменили синтетические лекарства. Однако, по данным ПРООН 40 % препаратов в мире всё же растительного происхождения. Насколько люди им доверяют?

Как использовать потенциал, который растёт под ногами? О силе лекарственных трав – репортаж СТВ

В нашей стране заготовка лекарственных трав значительно упала по сравнению с советскими временами. В последние годы аптеки не принимают растения от населения – ужесточился контроль качества сырья, ведь из них делают лекарство. А вдруг травы собраны у дороги? Требуется дорогостоящий анализ на тяжёлые металлы. Людям не выгодно его делать, поэтому на полках только препараты от фармацевтических компаний, которых в Беларуси, как выяснилось, считанные единицы.

Как использовать потенциал, который растёт под ногами? О силе лекарственных трав – репортаж СТВ

Елена Ковалёва, фармацевт аптеки-музея:
Очень маленький ассортимент в Беларуси, наверное, выращивается. Не могу сказать – это уж к производителям. Но представлено мало.

Как использовать потенциал, который растёт под ногами? О силе лекарственных трав – репортаж СТВ

Любопытно, что импортные и отечественные травяные лекарства находятся в одной ценовой категории, даже с учётом затрат на логистику зарубежных товаров. В то же время работники аптеки говорят: спрос населения на лекарственные травы совсем не упал.

Как использовать потенциал, который растёт под ногами? О силе лекарственных трав – репортаж СТВ

Галина Буро, СТВ:
Что мы имеем. На одной чаше весов – всё богатство белорусских лугов. На другой – цифры статистики. Сегодня в стране заготавливается лишь 5 % от возможного объёма лекарственных трав. Самое интересное, что, вопреки законам физики, перевешивает вторая чаша. Отсюда вопрос: почему в Беларуси не используется потенциал, который просто растёт под ногами?

«Самое необходимое – не листва, а корень». Как выращивают валериану в Беларуси?

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сказать, что фитотерапия у нас особенно популярна, наверно, было бы преувеличением. Но кто не ходил в аптеку за ромашкой или, скажем, зверобоем? А...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Самое необходимое – не листва, а корень». Как выращивают валериану в Беларуси?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Прамень
Маяк Преднепровья
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика