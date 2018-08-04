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К ней ездят из Германии, Италии, Чехии. Как белорусский фитотерапевт лечит от недугов травами с участка

05.08.2018 21:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Светлана Лапина квалифицированный врач-фитотерапевт, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

К ней ездят из Германии, Италии, Чехии. Как белорусский фитотерапевт лечит от недугов травами с участка

Её отец был знаменитым народным лекарем. Она продолжает семейное дело. На своём приусадебном участке выращивает около 200 лекарственных растений: барбарис желчегонный, из ягод бузины – чай долголетия, амарант выводит радионуклиды, а козлятник снижает уровень сахара в крови.

К ней ездят из Германии, Италии, Чехии. Как белорусский фитотерапевт лечит от недугов травами с участка

С различными недугами к Светлане ездит не только вся Беларусь, но и жители Германии, Италии, Чехии.

К ней ездят из Германии, Италии, Чехии. Как белорусский фитотерапевт лечит от недугов травами с участка

Светлана Лапина, врач-фитотерапевт:
Звонят пациенты и говорят спасибо за то, что действительно помогли травы. И бесплодие. Я могу похвастаться внучатами.

К ней ездят из Германии, Италии, Чехии. Как белорусский фитотерапевт лечит от недугов травами с участка

Врач-фитотерапевт считает, что лечение травами – это проверенный веками метод. Раньше и люди здоровее были потому, что питались натуральным. За экологически чистыми продуктами будущее. Поэтому и дело предков, уверена, в отличие от трав, ни в коем случае нельзя засушить.

 
 
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Новости Беларуси. Светлана Лапина квалифицированный врач-фитотерапевт, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  Её отец был знаменитым народным лекарем. Она...
 
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