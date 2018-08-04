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Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ
Новости Беларуси. С одной стороны, нет ничего страшного ни в ярко-желтом, ни в ярко-розовом цвете. Как говорится, красивенько – не раздражает, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Подумаешь, не согласовали. Подумаешь, покрасили. Кому-то нравится – кому-то нет. Смущает другое: можно ли решения в таких делах аргументировать субъективным «нравится – не нравится»?
Понятно, что архитектура, как и любой другой вид искусства, субъективна. Но специалисты есть, и если они говорят о нарушении архитектурного облика, может быть, стоит прислушаться? И вообще – какой он, цвет Минска?
Мне так не очень. Он какой-то детский очень.
Я люблю бледные тона. Хотя, в принципе, лето. Почему бы и нет!?
Прекрасно, ярко, солнечно. Мне нравится.
Я так понимаю, жёлтый ваш любимый цвет?
Нет.
Жёлтый на белом – вообще никак. Смысл возмущаться в интернете, если оно останется так, как останется. Наверное, у нас краски нет, как всегда.
Художнику Елене Дедовой ярко-жёлтые вазы поначалу тоже показались чересчур смелым решением. Позже поняла: коммунальщики оказались в тренде. Уж больно актуальная расцветка.
Елена Дедова, художник:
Виктория Ходосок, СТВ:
Денис Глинский, директор Горремавтодора Мингорисполкома:
«Сочного» решили нанести и на «Ангела смерти», а точнее, полностью его закрасить. Тон подбирали в цвет плитки на фасаде.
Дом с муралом на Воронянского в последнее время был одним из самых обсуждаемых в районе города. Устрашающий «сосед» несколько лет ну никак не давал жизни местным жильцам.
Жильцы:
Если кому надо, пусть рисуют. Только чтобы было естественно, а не то, какой-то Бухенвальд нарисовали.
Кому-то помешали и вот эти жестяные ящики. Неприглядные коробки неизвестный мастер превратил в барбершоп, творческий центр с бисерной канарейкой и полицию. В итоге все художества «замалевали» серой краской.
Финтан Мэги – художник из Сиднея – надеется, что его работа так просто не исчезнет. Он приехал в Минск (кстати, по 30-дневному «безвизу») оживить серые стены бетонных джунглей разноцветным муралом. Героем его произведения станет мальчик-подросток, обычный белорус из народа.
Финтан Мэги, художник (Австралия):
Правда, мнения о красно-зелёном «дизайне» тоже разделились. А художники и вовсе отказались комментировать свою работу.
Наталья Ширнина:
Смаковали некогда подробности, связанные и вот с этим зданием ХIХ века. Его окрестили самым ярким строением в городе. Пожарное депо попытались облагородить.
Светлана Борисович, директор Минского городского института благоустройства и городского дизайна:
Следы пёстро розового на асфальте – факт, что и здесь был не так давно «ляп». Цветовую ошибку допустили на тоже историческом здании по проспекту Машерова.
Андрей Клишевич, директор филиала Ремонтно-строительного управления Минсктранса:
А вот со знаменитым районом – Осмоловкой – решили всё-таки не шутить. Он хоть и не под знаком историко-культурная ценность, но особо важен. Потому цвет краски для фасада тщательно подбирали реставраторы.
Роман Забелло, архитектор-реставратор:
Золотистой охры добивались по спецрецептуре вручную.
Алесь Кныш, технический специалист по краскам:
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Оставить или перекрасить? Какой он, идеальный цвет для архитектуры Минска? Разбираемся в репортаже СТВ
Новости Беларуси. С одной стороны, нет ничего страшного ни в ярко-желтом, ни в ярко-розовом цвете. Как говорится, красивенько – не раздражает, сообщили в программе...
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