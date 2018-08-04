|
«Здесь довольно горячо»: в одном из хозяйств Минской области работников посылают снять усталость в баню
Новости Беларуси. Страда – всегда пора горячая, а в 2018 году тем более. Поэтому Александр Лукашенко требует особенно теплого отношения к труженикам, даже фиесту устраивать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
А в этом хозяйстве и до поручения Президента своих работников в баню посылали, усталость снимать.
Здесь довольно горячо. Хотя и на улице горячо, и горячая пора на работе.
Идите сами в баню – таков общий ответ местных хлеборобов. Не до отдыха. Километраж на спидометрах здесь наматывают не только в погоне за длинным рублем. Дорогу хлебу – вот основная философия белорусского агрария.
Николай Кулик, водитель:
С комбайнерами вообще поговорить не удалось. Не до интервью, когда впереди зерновой клин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Здесь довольно горячо»: в одном из хозяйств Минской области работников посылают снять усталость в баню
Новости Беларуси. Страда – всегда пора горячая, а в 2018 году тем более. Поэтому Александр Лукашенко требует особенно теплого отношения к труженикам, даже фиесту...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)