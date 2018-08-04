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«Здесь довольно горячо»: в одном из хозяйств Минской области работников посылают снять усталость в баню

05.08.2018 22:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Страда – всегда пора горячая, а в 2018 году тем более. Поэтому Александр Лукашенко требует особенно теплого отношения к труженикам, даже фиесту устраивать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Здесь довольно горячо»: в одном из хозяйств Минской области работников посылают снять усталость в баню

«Надо поберечь людей»: Александр Лукашенко приказал обратить внимание на работу аграриев во время жары

А в этом хозяйстве и до поручения Президента своих работников в баню посылали, усталость снимать.

«Здесь довольно горячо»: в одном из хозяйств Минской области работников посылают снять усталость в баню

Здесь довольно горячо. Хотя и на улице горячо, и горячая пора на работе.

«Здесь довольно горячо»: в одном из хозяйств Минской области работников посылают снять усталость в баню

Идите сами в баню – таков общий ответ местных хлеборобов. Не до отдыха. Километраж на спидометрах здесь наматывают не только в погоне за длинным рублем. Дорогу хлебу – вот основная философия белорусского агрария.

«Здесь довольно горячо»: в одном из хозяйств Минской области работников посылают снять усталость в баню

Николай Кулик, водитель:
Будем отдыхать потом уже. А сейчас надо хлеб убирать.

«Здесь довольно горячо»: в одном из хозяйств Минской области работников посылают снять усталость в баню

С комбайнерами вообще поговорить не удалось. Не до интервью, когда впереди зерновой клин.

 
 
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Новости Беларуси. Страда – всегда пора горячая, а в 2018 году тем более. Поэтому Александр Лукашенко требует особенно теплого отношения к труженикам, даже фиесту...
 
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