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Белорусский блогер снимает дневник уборочной кампании: видеофакт
Новости Беларуси. Тема уборочной стала хлебной даже в соцсетях и у блогеров. Новое поколение комбайнеров успевает собирать урожай зерна, лайков и даже брать интервью у своего руководства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
По специальности – учитель информатики. По призванию – хлебороб. А по желанию – еще и автор блога. IT и агарная сферы – брендовые для Беларуси.
Василий Лемешевский показывает миру тяжкий труд, патриотизм к родной технике и уборочную в качестве HD.
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Новости Беларуси. Тема уборочной стала хлебной даже в соцсетях и у блогеров. Новое поколение комбайнеров успевает собирать урожай зерна, лайков и даже брать...
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