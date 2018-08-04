Летний семейно-спортивный праздник среди сотрудников РОВД и РОСК и их семей прошел на Быховщине. Солдатская каша + спорт + замечательное настроение.
Ядвига РОКА .
|
На Быховщине прошел летний семейно-спортивный праздник среди сотрудников РОВД и РОСК (фото)
05.08.2018 — Разное | Маяк Преднепровья
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Летний семейно-спортивный праздник среди сотрудников РОВД и РОСК и их семей прошел на Быховщине. Солдатская каша + спорт + замечательное
|
Свежие газеты
Архив (Разное)