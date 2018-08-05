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«Как только сошла роса, сразу комбайны идут в поле»: белорусские аграрии подошли к намолоту в 4 млн тонн

05.08.2018 23:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Цифра недели: белорусские аграрии приближаются к намолоту 4 миллиона тонн зерна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Убрано более половины площадей. Традиционно уборочную кампанию контролирует лично Президент. На неделе Александр Лукашенко посетил Минский район.

Погода в 2018 году повлияла как на урожай, так и на сроки его сбора – кампания началась раньше. Последние дни стоит жара, дождей нет. С одной стороны неплохо, можно работать дни напролет. С другой – тяжело это, трудиться в такую духоту. На это обратил внимание Президент и потребовал обеспечить приемлемые условия работы для механизаторов. Люди – важнее всего.

«Как только сошла роса, сразу комбайны идут в поле»: белорусские аграрии подошли к намолоту в 4 млн тонн

Но и урожай нужно собрать вовремя и с минимальными потерями, чтобы полностью обеспечить себя, а собранное сверх внутренних потребностей продать на экспорт. С учетом того, что из-за жаркой погоды во многих странах ожидается большой недобор зерна, цены обещают быть высокими. Погибли посевы в Германии и Польше, не лучшим образом складывается ситуация во Франции и Испании. В России прогнозируют 25 % недобора к уровню 2017 года.

«Как только сошла роса, сразу комбайны идут в поле»: белорусские аграрии подошли к намолоту в 4 млн тонн

И это еще раз подтверждает, что развитие своего сельского хозяйства Беларуси обходится дешевле, чем импорт продовольствия. Подробности рабочей поездки Президента в Минский район – у корреспондента Евгения Пустового.

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Лучше HD может быть только Full HD. Вот к такому качеству жатвы необходимо стремится всем аграриям страны. Это главное поручение недели от Президента.

«Как только сошла роса, сразу комбайны идут в поле»: белорусские аграрии подошли к намолоту в 4 млн тонн

Президент требует собрать урожай «до зернышка». Подробности рабочей поездки в Минский район

Посыл главы государства здесь выполняют буквально. На зернотоке «Крутогорье-Петковичи» как в доме у отличной хозяйки – ни одного зернышка не валяется. А в целом в хозяйстве словно в трудолюбивой семье: встают вместе солнцем.

«Как только сошла роса, сразу комбайны идут в поле»: белорусские аграрии подошли к намолоту в 4 млн тонн

Юрий Климаш, директор ОАО «Крутогорье-Петковичи»:
Как только сошла роса, нет влаги, сразу комбайны идут в поле.

Директор рулит предприятием уже шестой год, а в уборочную – и автомобилем. У его водителя миссия важнее – развозить обеды.

«Как только сошла роса, сразу комбайны идут в поле»: белорусские аграрии подошли к намолоту в 4 млн тонн

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Зернышко бережет бункер, а литр топлива – целую цистерну. По этому принципу к сбору соломы в «Крутогорье» местные кулибины приспособили даже кормозаготовительный комбайн (можно сказать, ноу-хау для Беларуси). В комбайне, как в директорском паркетнике, коробка-автомат – экономия топлива. А вот ради экономии времени уборочной управляют, что называется, в прямом эфире.

«Как только сошла роса, сразу комбайны идут в поле»: белорусские аграрии подошли к намолоту в 4 млн тонн

Юрий Климаш:
Стоят рации. Могу говорить, будут слышать все специалисты.

Марш-бросок губернатор столичной области запланировал на начало рабочей недели. Из южных регионов технику отправят на подмогу северным. Детально операцию «Уборочная 2018» на полях столичной области глава государства и Анатолий Исаченко разработали на неделе.

«Как только сошла роса, сразу комбайны идут в поле»: белорусские аграрии подошли к намолоту в 4 млн тонн

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У нашего Президента не кабинетный стиль работы. А тем более, когда дело пахнет хлебом. Харизматичный политик на фоне зернового поля – основной ньюсмейкер даже в чужих информационных полях. Далеко не каждый Президент так близко с крестьянами рука об руку готов побороться за урожай.

«Как только сошла роса, сразу комбайны идут в поле»: белорусские аграрии подошли к намолоту в 4 млн тонн

Поэтому не увидев такой же красочной – на языке телевизионщиков – картинки зарубежные коллеги аж тревогу забили. Фейковую новость о своем самочувствии Александр Лукашенко развеял сам.

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«Как только сошла роса, сразу комбайны идут в поле»: белорусские аграрии подошли к намолоту в 4 млн тонн

Как часто бывает на уборочной, Президент то серп или косу в свои руки возьмет, то инициативу пошутить. Белорусскому лидеру стараются подрожать даже обитатели Белого дома. Правда, Меланью Трамп с садовым секатором в руках высмеяли американцы. А вот европейцам не до шуток: как серп колосья, засуха подкосила Гаронскую долину Франции, ганноверское черноземье Германии и даже российскую Кубань.

«Как только сошла роса, сразу комбайны идут в поле»: белорусские аграрии подошли к намолоту в 4 млн тонн

Это трейлер белорусской жатвы.

«Как только сошла роса, сразу комбайны идут в поле»: белорусские аграрии подошли к намолоту в 4 млн тонн

А это – уже триллер о состоянии обычно урожайных европейских полей. Теперь без биноклей немецким бюргерам не найти мест для выпаса скота – крестьяне терпят миллиардные убытки. Российские фермеры не смогут заполнить свои амбары минимум на четверть. А вот белорусские закрома выглядят вот так.

«Как только сошла роса, сразу комбайны идут в поле»: белорусские аграрии подошли к намолоту в 4 млн тонн

Дмитрий Старовойтов, заместитель директора по производству ОАО «Крутогорье-Петковичи»:
Закрома зерна уже более 50 % заложены. Уже на зернотоках практически успеваем перегонять через сушилки, высушивать, так как с поля уже идет более сухое зерно.

Плюс – стабилизационные фонды, запасной парашют. Учитывая хороший урожай кукурузы и запас кормов, можно спокойно стоять на ногах.

«Как только сошла роса, сразу комбайны идут в поле»: белорусские аграрии подошли к намолоту в 4 млн тонн

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам хватит? Для населения, для скота баланс есть?

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства Беларуси:
Для населения хватит, баланс вот.

Александр Лукашенко:
Для населения тут понятно. У нас и резервов достаточно.

Леонид Заяц:
Для общественного животноводства будем стараться подтягивать кукурузу.

«Как только сошла роса, сразу комбайны идут в поле»: белорусские аграрии подошли к намолоту в 4 млн тонн

Ради общего каравая богатый рацион для зерновых полей. В меню – отечественная и энергонасыщенная техника, современные технологии, севооборот, удобрения. И все приправлено потом трудолюбивых крестьян. Сделали все, но вот все учесть никогда невозможно. Земледелие – это цех под открытым небом, поэтому и подходы порой иррациональные. От министра…

«Как только сошла роса, сразу комбайны идут в поле»: белорусские аграрии подошли к намолоту в 4 млн тонн

Леонид Заяц:
Я не суеверный, но вместе с тем ходим в церковь.

… до уверенного руководителя успешного хозяйства.

«Как только сошла роса, сразу комбайны идут в поле»: белорусские аграрии подошли к намолоту в 4 млн тонн

Юрий Климаш:
Сын у меня священник, и когда была засуха, мы с моим замом попросили, чтобы отслужил молебен, чтобы пошел дождь. Совпадение или не совпадение, но через сутки дождь на наших полях был.

Ученые, конечно, пытаются скорректировать ситуацию. И даже общие предложения подготовили.

«Как только сошла роса, сразу комбайны идут в поле»: белорусские аграрии подошли к намолоту в 4 млн тонн

Не всей Брестской области рекомендуют тянуться за сахарной свеклой как за репкой. Зато кукурузе зеленый свет, и не только на зеленую массу: на зерно она хорошо выспевает еще в Гомельском, да на западе Гроденского регионов. Что плохо получится у аграриев Минской области: пшеница и озимый рапс не очень любят земли восточной Беларуси. Зато в Витебской области траве расти и расти.

На графике все гладко, но агрономам надо учитывать каждый овраг. В одном лишь хозяйстве может быть до 20 разновидностей почвы. А ученым для рекомендаций по районированию земель вообще необходима 3D-проекция.

«Как только сошла роса, сразу комбайны идут в поле»: белорусские аграрии подошли к намолоту в 4 млн тонн

Дмитрий Лужанский, заместитель генерального директора НПЦ НАН Беларуси по земледелию:
Работа по оптимизации структуры посевных площадей, по разработке севооборотов должна идти именно снизу, от хозяйства до республики.

На урожайность влияют не только почвы и метеорологические показатели. Даже ледник: он как экскаватор плодородный пласт перенес в центр Беларуси, оголив при этом весь север страны.

Николай Лукашенко принял участие в уборочной кампании

«Как только сошла роса, сразу комбайны идут в поле»: белорусские аграрии подошли к намолоту в 4 млн тонн

Александр Лукашенко:
Мой коллега Путин постоянно говорит: мы достигли этого, мы импортозамещение осуществили и прочее. Но им-то зачем? Нефть качают, валюту берут, покупают продукты питания.

Для Александра Лукашенко, как и в целом для белорусского народа, земля не просто слой плодородной почвы, а сельское хозяйство не только экономически целесообразная отрасль. В Беларуси отношение к агросфере шире, а крестьянскому труду – глубже.

«Как только сошла роса, сразу комбайны идут в поле»: белорусские аграрии подошли к намолоту в 4 млн тонн

Александр Лукашенко: Развитие своего сельского хозяйства обходится дешевле Беларуси, чем импорт продовольствия

Даже на самых вершинах государственной вертикали менеджеры, которые не оторвались от земли. С деревней, полями, крестьянским трудом они в деловом дресс-коде соединены словно пуповиной. Все это – крестьянские сыновья.

«Как только сошла роса, сразу комбайны идут в поле»: белорусские аграрии подошли к намолоту в 4 млн тонн

Сергей Михович, главный редактор « Сельской газеты»:
Белорусы всегда так говорят: лучше иметь свое, чем у кого-то что-то просить, к кому-то идти с протянутой рукой.

На ниве деревенской журналистки Сергей Михович рос вместе с урожаями на зерновых полях. Он стал главредом главной сельской газеты, а наша страна – мировым экспортером продукции АПК. Но если даже отредактировать оду хлебу от поэтичности крестьянского труда, то сами цифры в пользу белорусского выбора.

«Как только сошла роса, сразу комбайны идут в поле»: белорусские аграрии подошли к намолоту в 4 млн тонн

Сергей Михович:
Во времена правительства Кебича я был в составе делегации как тогда еще корреспондент сельской газеты. Летали в Казахстан спецрейсом для того, чтобы вести переговоры с правительством Казахстана о закупках. Это была ежегодная традиция.

«Как только сошла роса, сразу комбайны идут в поле»: белорусские аграрии подошли к намолоту в 4 млн тонн

Сейчас в белорусской политике другая традиция. Наш Президент даже на полях мировых саммитов рекламирует продукцию с родных полей. Не стыдно, есть чем гордиться и предложить. И изысканным арабским шейхам, и самому крупному китайскому рынку. Потому что наше руководство свой хлеб ищет не на чужих полях, а выбирает свой порой знойный, и не только из-за жары горячий белорусский хлеб.

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Цифра недели: белорусские аграрии приближаются к намолоту 4 миллиона тонн зерна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Убрано более половины...
 
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