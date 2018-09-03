Молодежная сборная Беларуси едва не обыграла 7-кратных чемпионов страны в Кубке Руслана Салея

5 августа матчами в семи городах стартовал 18-й розыгрыш Кубка Беларуси, с 2012 года носящий имя Руслана Салея .

Руслан Салей. Фото: belarushockey.com

Группа «А»

«Динамо-Молодечно» — «Гомель» — 4:3 Б (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0).

Шайбы: 1:0 — Мохорев (Воронов, Грецкий, 6.09). 1:1 — Хузеев (Куцырь, Прус, 29.43). 1:2 — Куцырь (Мусиенко, Е. Степанов, 37.46). 2:2 — Кучкин (Нестеров, Гончаров, 47.12). 3:2 — Ефименко (Нестеров, 52.40). 3:3 — Хузеев (Соломонов, Сырей, 57.53). 4:3 — Нестеров (решающий послематчевый буллит).

Полномочный обладатель Кубка Руслана Салея «Гомель» вел с счете после двух периодов, но не сумел удержать победу. В итоге дело дошло до послематчевой буллитной перестрелки, где успешнее оказались молодечненские динамовцы, наставником которых в новом сезоне стал бывший рулевой молодежной сборной Беларуси Юрий Файков.

«Юность-Минск» — Беларусь U-20 — 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0).

Шайбы: 0:1 — Полищук (Филяев, Скоренов, 26.02). 0:2 — Н. Пышкайло (Крылович, 31.38 — мен.). 1:2 — К. Брикун (Кулаков, Антонов, 36.45). 2:2 — Геращенко (Развадовский, Антонов, 53.28). 3:2 — Кулаков (65.00 — решающий буллит).

Броски: 53−18 (14−6, 16−6, 19−4, 4−2).

Штраф: 12−26.

Автором главного сюрприза стартового дня Кубка Руслана Салея стала молодежная сборная Беларуси, которую возглавил бывший рулевой «Динамо-Молодечно» Дмитрий Кравченко. Во втором периоде дерзкая молодежь захватила лидерство со счетом 2:0.

Семикратный чемпион на 54-й минуте сумел перевести игру в овертайм, а в серии послематчевых буллитов победу «Юности» принес рекордсмен минского «Динамо» по числу проведенных в клубе сезонов Александр Кулаков.

Один из тренеров «Юности» Алексей Баранов упрекнул свою команду в несерьезном отношении к матчу против «молодежки».

— Наши звезды, видимо, думали, что, обыграв «Сибирь» , обставят «молодежку» на одном коньке. Но соперники — молодцы: и бились, и показали, что не такие уж и яркие у нас звезды. Хотя радует, что в концовке переломили игру, закрыли оппонентов в их зоне. Ну и вратарь у U-20, конечно, был на высоте. А еще говорят, что в Беларуси нет способных голкиперов, — приводит слова тренера пресс-служба ФХБ.

«Неман» Гродно — «Донбасс» Донецк (Украина) — 9:2 (2:1, 5:1, 2:0).

Шайбы: 1:0 — Петров (Налетов, 1.47). 2:0 — Коршунов (Боярчук, С. Малявко, 2.56 — бол.). 2:1 — Романенко (Коренчук, Луговой, 6.25 — бол.). 3:1 — Питуле (Крыскин, Малиновский, 21.43). 4:1 — Лебедев (Ремезов, Кислый, 26.22 — бол.). 5:1 — А. Малявко (Боярчук, С. Малявко, 31.43). 5:2 — Лялька (Костиков, 34.20 — мен.). 6:2 — Савинов (Кузьмин, Варивончик, 36.00). 7:2 — Савинов (Козячий, Варивончик, 36.08) 8:2 — С. Малявко (А.Малявко, Боярчук, 49.34) 9:2 — Ремезов (Крыскин, Левша, 53.27).

Броски: 33−21 (11−4, 13−12, 9−5).

Штраф: 12−16.

Чемпион страны «Неман» не оставил шансов выступающему в Кубке Руслана Салея вне конкурса лидеру украинского хоккея. А 21-летний нападающий гродненской команды Артур Савинов во втром периоде за 8 секунд забросил две шайбы — столько же, сколько в 17 матчах в составе основной команды «Немана» начиная с сезона-2015/16.

«Шахтер-Солигорск» — «Металлург-Жлобин» — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).

Шайбы: 1:0 — Астанков (Карабанов, Бокун, 25.25). 2:0 — А. Буйницкий (Камбович, 29.08). 3:0 — Андрущенко (А.Усенко, В. Сушко, 33.12).

Броски: 37−16 (15−3, 15−5, 7−8).

Штраф: 6−14.

За Кубок Руслана Салея сразятся только представители группы «А» (за исключением внеконкурсного «Донбасса»). Первый этап Кубка Руслана Салея пройдет в виде однокругового турнира, а по его итогам две сильнейшие дружины проведут финальный поединок на площадке команды, занявшей на «гладкой» стадии первое место.

Группу «Б» составят семь коллективов, которые не будут бороться за главный приз. Что вовсе не означает отсутствия спортивной мотивации. Здесь будет разыграна путевка в сильнейшую восьмерку экстралиги на ближайший сезон. В двухкруговом турнире, который и выявит победителя, будут соперничать «Лида», новополоцкий «Химик», «Могилев», «Витебск» и «Брест». Еще две команды семерки — юношеская (U-18) сборная Беларуси и недавно созданный оршанский «Локомотив» выступят вне конкурса, причем их участие ограничится всего одним кругом.

Группа «Б»

«Витебск» — «Лида» — 2:3 (0:0, 1:0, 1:3).

Шайбы: 1:0 — Байков (33.01). 1:1 — Лукашевич (Музыченко, 43.26). 1:2 — Кирпиченок (Карев, Лоновенко, 48.11). 2:2 — Невидицин (В.Сапего, Данилюк, 51.30 — бол.). 2:3 — Колышкин (Кирпиченок, Перегуда, 56.54)

Броски: 22−36 (6−15, 7−10, 9−11).

Штраф: 12−14.

«Могилев» — «Брест» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1).

Шайбы: 0:1 — Самсонов (Кубраков, Паюл, 13.08). 1:1 — Малишевский (Серяков, 28.07 — бол.). 1:2 — Кубраков (Паюл, Мирончик, 50.35).

Броски: 21−30 (2−15, 14−6, 5−9).

Штраф: 12−18.

«Локомотив» Орша — Беларусь U-18 — 5:2 (2:1, 2:0, 1:1).

Шайбы: 1:0 — Ивановский (Щеткин, Михайлов, 4.48 — бол.). 1:1 — Пожиган (Протас, Волченков, 9.33 — бол.). 2:1 — Фарафонтов (Ковшик, 11.20 — мен.). 3:1 — Волошин (Ивановский, Щеткин, 29.52). 4:1 — Ломов (Волошин, 38.10 — бол.). 5:1 — Дашков (Коташенко, Касков, 55.14 — бол.). 5:2 — Козорез (Шумейко, Онуфриюк, 56.57 — бол.).

Штраф: 20−14.

Соревнования в обеих группах стартуют 5 августа, а вот финишируют в разные сроки. Финал участников группы «А» назначен на 24 августа, последний тур в группе «Б» — на 28 августа.

Второй по значимости национальный трофей вот уже 7-й сезон носит имя трагически погибшего в 2011 году в авиакатастрофе под Ярославлем бывшего капитана сборной Беларуси по хоккею Руслана Салея .

Обладателями Кубка Беларуси (с 2012 года — Кубка Руслана Салея) становились минский «Керамин» (2002, 2008), «Гомель» (2003, 2004 — май, 2007, 2012, 2017), минская «Юность» (2004 — август, 2009, 2010, 2013, 2015), минское «Динамо» (2005, 2006), жлобинский «Металлург» (2011), гродненский «Неман» (2014, 2016). В 2004 году трофей разыгрывался дважды — в мае и августе.

На счету «Гомеля» и «Юности» по 5 трофеев.