На Лидчине открыли памятник Неизвестным повстанцам 1863 года

Белсат . Между деревнями Малое Ольжево и Моховичи простираются колхозные поля. На одном из них около старой раскидистой дички издалека виднеются два больших деревянных креста. Это могила 30-ти неизвестных повстанцев 1863 года, передает





Долгое время о могиле ничего не было известно. На поле стоял фольварк Щитники – имущество Константина Кашица, которого за участие в восстании выслали в Сибирь. Только в 1925 году польский колонист, которому выдали эту землю, случайно наткнулся на место захоронения и первым установил надгробный памятник повстанцам.





«Об этом писалось в польской прессе 1930-х годов. Мы эти статьи нашли. Тогда здесь установили камни с надписями и деревянный крест. Что было на тех камнях, мы уже не узнаем. Во времена советской власти их просто растащили и утопили в болоте недалеко отсюда. Достать их сегодня проблематично. На месте усадьбы вспахали поле, но, тем не менее, на могиле остался все-таки один аутентичный памятник того времени с надписью по-польски «героям 1863 года». Кто здесь похоронен?





Возможно, это новогрудские повстанцы, которых Кашиц отвел за Неман, чтобы отдохнуть от боев. Возможно, где-то прятались раненые. Возможно, это лидские повстанцы, которые пришли сюда после разгрома Людвика Нарбута. Ведь ни в каких источниках бой в Щитниках или около Ольжево не упоминается. Поэтому на этом камне написано – неизвестным повстанцам», – объясняет председатель Лидского ТБМ, Станислав Судник.





До сих пор к памятнику нет дороги





27 июля 1995 года в очередную годовщину провозглашения Декларации независимости Беларуси, местные активисты и члены партии БНФ установили на могиле повстанцев два креста. Как рассказывает Станислав Судник, раньше здесь еще сохранился старый крест, который потом сожгли неизвестные. В прошлом году усилиями активистов Лидского отдела партии БНФ на месте захоронения возник памятник с надписью «Неизвестным повстанцам 1863 года».





Чтобы украсить памятный камень и сделать его более символическим, к нему прикрепили две отлитые из металла косы и вилы. Работу с надписью и гербом восстания на памятнике выполнил Максим Рунец из Березовки. Активисты Общества белорусского языка, движения «За Свободу» и партии БНФ пытаются также создать мемориал в честь повстанцев.





«Сейчас у нас стоит задача, чтобы власти признали этот памятник и могилу мемориалом. Тогда мы могли бы сделать сюда дорогу, которой до сих пор нет. Полевая дорога здесь была всегда, просто колхоз ее вспахал. Но позиц властей не ясна: они то соглашаются, то наоборот», – говорит Станислав Судник.





На проведение торжественного открытия памятника местные власти также согласились не сразу. Разрешение выдали, но только после непрерывных жалоб местных активистов. На чествование могилы приехали общественные активисты, политики и барды со всей Беларуси. Установленный памятник освятили священники Белорусской автокефальной православной церкви Леонид Акалович и Викентий Ковальков.





Перед молитвой общественные активисты зачитали 424 известных имени из списка повстанцев Лидского уезда. Во время перечисления имен трогала не только трагическая судьба повстанцев, но и зачастую молодой возраст борцов за независимость.





«Барановский Ян, с околицы Мижаны, 18 лет, выслан в Сибирь. Венцкевич Иосиф, 17 лет, из околицы Венцкевичи, выслан в Сибирь. Павловский Юзеф, лет 15, выслан в Сибирь. Далевская Доминика, мать восьмерых повстанцев, по приказу Муравьева за плохое воспитание детей сидела у дороги, по которой колонны повстанцев гнали в Сибирь, сослана в Самару», – звучали имена во время встречи.









«Очень символично, что во время перечисления этих имен на поле начался дождь. Как будто небо тоже плакалао на судьбами этих людей, – сказал во время своего выступления председатель партии БНФ Григорий Костусев. – Для меня лично, это святая обитель, как многие другие, связанные с героями, которые проливали кровь, чтобы добиться независимости нашей страны. И наш долг сегодня независимость эту сберечь».





На мероприятие приехала также легендарная белорусская пенсионерка Нина Багинская: «Открытие памятника Неизвестным повстанцам – это одна из возможностей показать путинской власти, что Беларусь – не Россия, что мы – другое государство и у нас другие воины, которых они уничтожили в позапрошлом веке. Кроме того, это позор, что в Минске до сих пор нет памятника Кастусю Калиновскому».





На открытии памятника выступили белорусские барды Андрей Мельников, Змитер Захаревич, Татьяна Гриневич-Матафонова и Сергей Черняк.