﻿ д. Щепилы, Мстиславский р-н (Могилевская область). Фото прислал Александр Щепило. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

д. Щепилы, Мстиславский р-н (Могилевская область). Фото прислал Александр Щепило

06.08.2018 18:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Моя малая родина – околица (деревня) Щепилы, где родились и проживали до определенного момента мои предки, представители древнего шляхетского рода, с XVII века носившие фамилию дворян Полесских-Щипилло. В мае 2011 года установлен памятный знак «Околица Щепилы XVII век. Благородным предкам от благодарных потомков». Деревня Щепилы была расположена (деревня Щепилы решением облисполкома № 267 от 17.07.1967 г. снята с учета и слилась с деревней Бошары) в Печенковском сельском совете, Мстиславском районе Могилевской области. На карте XVIII века обозначена как Шепила.

д. Щепилы, Мстиславский р-н (Могилевская область). Фото прислал Александр Щепило

Околица (деревня), Могилевской губернии Чауского уезда Ряснянской волости. Согласно переписи 1908 года, справочник Могилевской губернии часть 2, страница 200. Околица Щепилы расположена на почтовой дороге Могилев – Мстиславль, трактир, протекает ручей Бобровка, от Могилева – 69 км, от уездного города – 30 км, от волостного правления – 5 км. Принадлежит товариществу мещан-крестьян, католики и православные. Количество земли: удобной – 157 десятин, неудобной – 0 десятин, под лесом – 7 десятин. Всего: 164 десятины. Число дворов: 15, население: 55 мужчин, 50 женщин. Ряснянский православный и римско-католический приходы.

д. Щепилы, Мстиславский р-н (Могилевская область). Фото прислал Александр Щепило

Первое упоминание относится к XVII веку, подельная опись 13 января 1663 г. Пожалованные земли братьям Герониму и Александру Полесских-Щипилло, и Василию Полесскому-Щипилло за воинскую службу польским удельным князем Мстиславским Лангвином. Из родословной Полесских-Щипилло 1689 г. Мстиславское воеводство родовое имение Полесье или Щипило. Рядом располагался постоялый двор, принадлежащий мещанину Н. Тонойну (1 двор, 3 мужчин, 6 женщин). Ряснянский иудейский приход.

В 2014 году вышла книга-сборник «История рода ШИПИЛЛО-SZIPILLO ЩИПИЛЛО-SZCZIPILLO XVI-XXI», где более подробно изложена история моей семьи, рода.

С уважением Александр Щепило.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Моя малая родина – околица (деревня) Щепилы, где родились и проживали до определенного момента мои предки, представители древнего шляхетского рода, с XVII века...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трамп выразил готовность работать над всеобъемлющим соглашением с Ираном по вызывающим недовольство у США вопросам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Разное)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.09.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика