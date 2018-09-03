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В Мядельском районе благоустроят более 40 воинских захоронений
Новости Беларуси. Восстановить память. На Минщине приведут в порядок места воинской славы и братские могилы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Накануне 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков особое внимание в Мядельском районе - тоже воинским захоронениям. Например, в курортном крае находится более 40 таких объектов.
Самое крупное захоронение на две с половиной тысячи погибших - в агрогородке Княгинин. Порядком здесь займутся в ближайшее время.
Людмила Кремис, ведущий специалист по социальной защите военного комиссариата Мядельского района:
Кроме того, последние 10 лет в Мядельском районе активно восстанавливают воинские захоронения времен Первой мировой войны. К делу присоединяются сельчане, молодежь и представители предприятий во время субботников.
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Новости Беларуси. Восстановить память. На Минщине приведут в порядок места воинской славы и братские могилы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Накануне...
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