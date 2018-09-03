﻿ В Мядельском районе благоустроят более 40 воинских захоронений. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Мядельском районе благоустроят более 40 воинских захоронений

06.08.2018 21:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Восстановить память. На Минщине приведут в порядок места воинской славы и братские могилы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Мядельском районе благоустроят более 40 воинских захоронений

Накануне 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков особое внимание в Мядельском районе - тоже воинским захоронениям. Например, в курортном крае находится более 40 таких объектов.

В Мядельском районе благоустроят более 40 воинских захоронений

Самое крупное захоронение на две с половиной тысячи погибших - в агрогородке Княгинин. Порядком здесь займутся в ближайшее время.

В Мядельском районе благоустроят более 40 воинских захоронений

Людмила Кремис, ведущий специалист по социальной защите военного комиссариата Мядельского района:
Памятники, которые установлены ранее и которые своевременно были благоустроены, требуют только косметического ремонта по мере необходимости. Или капитального ремонта, если произошли серьезные повреждения. Вновь установленные воинские кладбища требуют более тщательного подхода к этому вопросу. Это установка ограждений, установка памятника и должен быть установлен православный крест, что касается воинских захоронений русской армии.

В Мядельском районе благоустроят более 40 воинских захоронений

Кроме того, последние 10 лет в Мядельском районе активно восстанавливают воинские захоронения времен Первой мировой войны. К делу присоединяются сельчане, молодежь и представители предприятий во время субботников.

 
 
Ссылка на источник 101
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Восстановить память. На Минщине приведут в порядок места воинской славы и братские могилы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Накануне...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что было: Минск меняет краски/ Бьянка спела на пляже
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Разное)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.09.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика