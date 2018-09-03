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Фестиваль «Дрибинские торжки»: мастер-классы ремесленников, файер-шоу и концерт Ольги Плотниковой
07.08.2018 — Разное | Савецкая вёска
Вы следите за календарем фестиваля народных промыслов и ремесел «Дрибинские торжки», который мы публикуем в каждом номере газеты на первой странице? Тогда вопрос на засыпку: до начала праздника осталось… Верно, всего 10 дней! Значит, самое время приоткрыть карты и рассказать нашим читателям о том, чем удивит нынешний фест. Листать путеводитель будем вместе с начальником отдела по идеологической работе, культуре и делам молодежи Дрибинского райисполкома Ларисой Кривицкой. Предоставим ей слово:
— Первый день фестиваля — четверг, 16 августа. В этот день в Дрибине работает рынок, и праздничная программа, которая начнется в 11.00, так и будет называться — «На кiрмашы». На центральной площади выступят народный ансамбль народной песни «Дзянніца» (РЦК) и народный ансамбля народной песни «Вярбіца» (Рясненский СДК).
В пятницу, 17 августа, в 16.00 на стадионе Дрибинской средней школы пройдет необычный товарищеский матч по футболу. Сыграет команда руководящих работников района и могилевская арт-команда «Днепр Stars». «Днепр Stars» состоит из ярких творческих людей города Могилева, а также области, представителей ТРК «Могилев», мастеров сцены, актеров, артистов эстрады. После матча в 18.00 в актовом зале районного Центра культуры гости дадут концерт. В это же время на площади будут работать игровые и торговые площадки. В детской библиотеке-филиале пройдет встреча с поэтом-земляком, членом Союза писателей Беларуси Виктором Семеновичем Кудлачевым.
Главное же действие фестиваля развернется в третий день — в субботу, 18 августа. Гостей праздника, как обычно, ждет прием на импровизированной таможне. На улице Рясненской гостей, которые приедут со стороны Мстиславля, будут встречать «бродячие артисты», на улице Ленина расположится «Мытня». Приглашения на фестиваль разосланы более чем 30 народным коллективам. Ждем на праздник гостей из Украины и России.
На фестивале будут работать традиционные «крамнiцы», пройдет смотр-конкурс на лучшее торжковое подворье среди организаций, учреждений и предприятий Дрибинщины, мастер-классы ремесленников, выставки-продажи изделий народных промыслов. А на озере Капелька пройдет Фестиваль красок.
Вечером состоится праздничная дискотека и концерт с участием певицы Ольги Плотниковой. Зрители увидят огненно-пиротехнический перфоманс от файер-шоу-клуба «Маори» и праздничный фейерверк.
Записал Максим ТЕТЕРИН
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Вы следите за календарем фестиваля народных промыслов и ремесел «Дрибинские торжки», который мы публикуем в каждом номере газеты на первой странице? Тогда вопрос...
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