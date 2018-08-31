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В Гомеле состоятся торжества, посвященные 100-летию со дня рождения святой Манефы Гомельской

07.08.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Гомеле состоятся торжества, посвященные 100-летию со дня рождения святой Манефы Гомельской

11 августа 2018г. в Свято-Петро-Павловском кафедральном соборе города Гомеля состоятся торжества, посвященные 100-летию со дня рождения святой Манефы Гомельской. 

Праздничное богослужение возглавит Высокопреосвященнейший Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Манефа Гомельская (в миру Мария Скопичева) родилась 1 апреля 1918 года в деревне Севрюки под Гомелем. У девочки диагностировали церебральный паралич. В 24 года приняла монашеский постриг. Умерла Манефа в 1984 году. В августе 2007 была причислена к лику святых. Мощи схимонахини Манефы находятся в Свято-Петро-Павловском кафедральном соборе.


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Теги: Гомель
 
 
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11 августа 2018г. в Свято-Петро-Павловском кафедральном соборе города Гомеля состоятся торжества, посвященные 100-летию со дня рождения святой Манефы...
 
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