Некрополь на память потомкам: минчанин собирает деньги, чтобы сохранить историю старого гродненского кладбища





Андрей Бурденков из Минска ездит по старинным кладбищам и оцифровывает могилы, создавая базу данных захоронений. Парень снова приехал в Гродно, чтобы продолжить работу на католическом кладбище на Антонова, и рассказал про новое приложение и сбор денег, для того чтобы привести в порядок старые захоронения.

Два года назад мы писали про минчанина и его необычное увлечение. Базой данных захоронений, которую он создаёт, активно пользуются иностранцы со всего мира, которые благодаря некоммерческому сервису graves.by находят могилы родственников и приезжают их навестить.

За десятки лет плиты приходят в негодность и теряются

Вечер среды. Андрей только приехал в Гродно, оставил вещи в гостинице и сразу же отправился к некрополю. Пока на улице не стемнело, он с электрическими ножницами и косилкой обходит захоронения, убирает траву, крапиву и другие сорняки, освобождая могильные камни от зарослей и песка.

— Было бы здорово, если бы городские власти обратили внимание на эти кладбища и помогли расчистить от зарослей, мы же в Европе живём, — говорит Андрей. — Вряд ли у покойных остались в городе родственники, ведь захоронениям более ста лет. Плиты приходят в негодность и теряются, а с ними теряются вид кладбища и его история.









Проходим по кладбищу, Андрей фотографирует плиты и вносит данные в базу. Часто попадаются надписи, прочитать которые невозможно. Поэтому на погосты приезжает с двумя сумками оборудования. Благодаря вспышке на штативе и синхронизатору удаётся различить на снимке фамилию человека, дату рождения и смерти.

После того как мы оцифровали несколько могил, Андрей снова берётся за электрическую косу и продолжает расчищать захоронения — времени в Гродно у него немного, а могил на католическом кладбище тысячи.









Найти могилу теперь можно и по мобильному приложению

Недавно на краудфандинговой платформе «Талака» Андрей и его гродненский коллега Сергей Герман запустили проект. Они хотят собрать 1500 рублей, чтобы привести в порядок захоронения, оцифровать их и внести в общую базу данных. В планах ребят создать каталоги католического и православного кладбищ на Антонова и еврейских могил в Лососно.









— Мы делаем это для наших потомков. Хочется, чтобы старинные кладбища выглядели благоустроенными и аккуратными, как в Европе, а не представляли собой заросший сад, — говорит Андрей. — Кроме этого, ищем волонтёров, которые могли бы прийти на кладбище и помогли с расчисткой секторов и выносом мусора.





















Андрей создал на базе Android приложение для фото- и геофиксации надгробий — единственное в Беларуси. Оно позволяет любому найти нужное захоронение, приехать и отдать дань памяти покойным. Приложение уже скачали более десяти тысяч человек, несмотря на то что в нём есть платный контент.

Справка «ВГ»

Андрей Бурденков внёс в базу данных 25 старинных кладбищ по всей стране и оцифровал почти 6 тысяч надгробий, под которыми покоится более 7,5 тысячи человек. Минчанина интересуют старинные кладбища, захоронения XVIII–XIX веков. Помимо базы данных на сайте есть раздел «Предки». Здесь можно оставить запрос на карте Беларуси, где его могут прочитать родственники или живущие в той или иной местности. Они помогут восстановить информацию о жизни или захоронении предков.