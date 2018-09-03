﻿ Некрополь на память потомкам: минчанин собирает деньги, чтобы сохранить историю старого гродненского кладбища. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Некрополь на память потомкам: минчанин собирает деньги, чтобы сохранить историю старого гродненского кладбища

08.08.2018 — Разное | Вечерний Гродно  
Размер текста:
A
A
A

Некрополь на память потомкам: минчанин собирает деньги, чтобы сохранить историю старого гродненского кладбища

Андрей Бурденков из Минска ездит по старинным кладбищам и оцифровывает могилы, создавая базу данных захоронений. Парень снова приехал в Гродно, чтобы продолжить работу на католическом кладбище на Антонова, и рассказал про новое приложение и сбор денег, для того чтобы привести в порядок старые захоронения.

Два года назад мы писали про минчанина и его необычное увлечение. Базой данных захоронений, которую он создаёт, активно пользуются иностранцы со всего мира, которые благодаря некоммерческому сервису graves.by находят могилы родственников и приезжают их навестить.

За десятки лет плиты приходят в негодность и теряются

Вечер среды. Андрей только приехал в Гродно, оставил вещи в гостинице и сразу же отправился к некрополю. Пока на улице не стемнело, он с электрическими ножницами и косилкой обходит захоронения, убирает траву, крапиву и другие сорняки, освобождая могильные камни от зарослей и песка.

— Было бы здорово, если бы городские власти обратили внимание на эти кладбища и помогли расчистить от зарослей, мы же в Европе живём, — говорит Андрей. — Вряд ли у покойных остались в городе родственники, ведь захоронениям более ста лет. Плиты приходят в негодность и теряются, а с ними теряются вид кладбища и его история.

Некрополь на память потомкам: минчанин собирает деньги, чтобы сохранить историю старого гродненского кладбища

Некрополь на память потомкам: минчанин собирает деньги, чтобы сохранить историю старого гродненского кладбища

Проходим по кладбищу, Андрей фотографирует плиты и вносит данные в базу. Часто попадаются надписи, прочитать которые невозможно. Поэтому на погосты приезжает с двумя сумками оборудования. Благодаря вспышке на штативе и синхронизатору удаётся различить на снимке фамилию человека, дату рождения и смерти.

После того как мы оцифровали несколько могил, Андрей снова берётся за электрическую косу и продолжает расчищать захоронения — времени в Гродно у него немного, а могил на католическом кладбище тысячи.

Некрополь на память потомкам: минчанин собирает деньги, чтобы сохранить историю старого гродненского кладбища

Некрополь на память потомкам: минчанин собирает деньги, чтобы сохранить историю старого гродненского кладбища

Найти могилу теперь можно и по мобильному приложению

Недавно на краудфандинговой платформе «Талака» Андрей и его гродненский коллега Сергей Герман запустили проект. Они хотят собрать 1500 рублей, чтобы привести в порядок захоронения, оцифровать их и внести в общую базу данных. В планах ребят создать каталоги католического и православного кладбищ на Антонова и еврейских могил в Лососно.

Некрополь на память потомкам: минчанин собирает деньги, чтобы сохранить историю старого гродненского кладбища

Некрополь на память потомкам: минчанин собирает деньги, чтобы сохранить историю старого гродненского кладбища

— Мы делаем это для наших потомков. Хочется, чтобы старинные кладбища выглядели благоустроенными и аккуратными, как в Европе, а не представляли собой заросший сад, — говорит Андрей. — Кроме этого, ищем волонтёров, которые могли бы прийти на кладбище и помогли с расчисткой секторов и выносом мусора.

Некрополь на память потомкам: минчанин собирает деньги, чтобы сохранить историю старого гродненского кладбища

Некрополь на память потомкам: минчанин собирает деньги, чтобы сохранить историю старого гродненского кладбища

Некрополь на память потомкам: минчанин собирает деньги, чтобы сохранить историю старого гродненского кладбища

Некрополь на память потомкам: минчанин собирает деньги, чтобы сохранить историю старого гродненского кладбища

Некрополь на память потомкам: минчанин собирает деньги, чтобы сохранить историю старого гродненского кладбища

Андрей создал на базе Android приложение для фото- и геофиксации надгробий — единственное в Беларуси. Оно позволяет любому найти нужное захоронение, приехать и отдать дань памяти покойным. Приложение уже скачали более десяти тысяч человек, несмотря на то что в нём есть платный контент.

Справка «ВГ»

Андрей Бурденков внёс в базу данных 25 старинных кладбищ по всей стране и оцифровал почти 6 тысяч надгробий, под которыми покоится более 7,5 тысячи человек. Минчанина интересуют старинные кладбища, захоронения XVIII–XIX веков. Помимо базы данных на сайте есть раздел «Предки». Здесь можно оставить запрос на карте Беларуси, где его могут прочитать родственники или живущие в той или иной местности. Они помогут восстановить информацию о жизни или захоронении предков.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Бурденков из Минска ездит по старинным кладбищам и оцифровывает могилы, создавая базу данных захоронений. Парень снова приехал в Гродно, чтобы продолжить...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские аграрии преодолели рубеж в 4 миллиона тонн намолоченного зерна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Разное)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.09.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика