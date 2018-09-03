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Могилев в 2020 году полностью перейдет на светодиодное освещение

08.08.2018 10:00 — Разное | Интерфакс  
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Могилев активно внедряет светодиодное оборудования для наружного освещения города в  соответствии с программами по энергосбережению и благоустройству,  сообщает mogilevnews.by со ссылкой на Могилевское облуправление по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов.

Впервые светодиодное оборудование появилось в областном центре в 2012 году – было установлено 290 светильников. В 2015 году предприятие "Горсвет" внедрило по улицам частного сектора и дворовым территориям свыше 2 тыс. светодиодных светильников мощностью 24 Вт. В 2016 году  выполнены работы по замене 1970 светильников, а в прошлом внедрено уже 4448 штук.

В нынешнем году  за счет городского бюджета и собственных средств  установлено 2209 единиц светодиодного оборудования. Такие фонари в количестве 882 штук также устанавливались на пешеходных переходах, при строительстве сетей наружного освещения на улицах и дворовых территориях города, еще 758 светильников приняты на баланс от других организаций.

Таким образом, в настоящее время предприятие эксплуатирует свыше 12,5 тыс. единиц экономичного и экологичного светодиодного оборудования -- 53,8 % от общего количества светоточек в Могилеве.

Завершить внедрение светодиодного наружного освещения в городе планируется в 2020 году.

 
Теги: Могилев
 
 
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Могилев активно внедряет светодиодное оборудования для наружного освещения города в  соответствии с программами по энергосбережению и благоустройству, ...
 
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