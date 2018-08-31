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В Гомеле задержан водитель, который сбил велосипедиста и уехал с места ДТП
08.08.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Происшествие случилось в конце июля на автодороге «Восточный обход». Изначально 52-летний велосипедист двигался по тротуару вдоль проезжей части. Оказавшись на перекрестке, мужчина не стал спешиваться, а продолжил пересекать проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В этот момент был совершен наезд.
Не выходя из машины, водитель скрылся. Велосипедист, получивший различные травмы, был госпитализирован в хирургическое отделение больницы. Марки автомобиля и номерных знаков пострадавший не запомнил.
– Начались оперативно-розыскные мероприятия, – рассказали о дальнейших событиях в пресс-службе УГАИ УВД Гомельского облисполкома. – С помощью ближайшей к месту ДТП камеры видеонаблюдения удалось установить на каком автомобиле, предположительно, был совершен наезд. После чего данная информация доводилась нарядам дорожно-патрульной службы перед заступлением на службу.
В очередное дежурство экипаж сотрудников ДПС в составе Александра Шульги и Олега Панкратова заметил схожий по ориентировкам автомобиль на ул. Малайчука возле автозаправки. Инспекторы включили проблесковые маячки, подав тем самым сигнал об остановке. Изначально 47-летний водитель отрицал причастность к наезду, однако затем сознался. Сейчас по данному факту проводится проверка. Автомобиль помещен на штрафстоянку.
Всего с начала года на территории Гомельской области произошло 7 ДТП, в которых совершившие наезд водители скрывались с места происшествия. За такой же период прошлого года было зафиксировано 4 «скрытых» ДТП.
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Происшествие случилось в конце июля на автодороге «Восточный обход». Изначально 52-летний велосипедист двигался по тротуару вдоль проезжей части....
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