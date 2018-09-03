Житель деревни Резы Щучинского района воровал ограды с кладбища

Житель деревни Резы Щучинского района подозревается в совершении кражи. Мужчина 1984 года рождения некоторое время назад находился на кладбище в городе Щучин. Во время осмотра могил гражданин заприметил декоративные ограждения, которые можно сдать на металлолом. Не взирая на то, что на данном месте покоятся чьи-то родственники подозреваемый сорвал 42 фрагмента декоративных ограждений, после чего ушел.

Через некоторое время на могилу пришла близкая усопших, которая обнаружила кражу. О совершенном преступлении она сообщила в правоохранительные органы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Щучинского РОВД установили личность подозреваемого, украденного было при нем. Уголовное дело возбуждено по части второй статьи 205 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Кража».

К слову, в прошлом подозреваемый не отличался примерным поведением. В 2012 году данный гражданин был судим за грабеж с применением насилия и разбойное нападение.

*Статья 205. Кража

2. Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в жилище, – наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

*иллюстрация случайна

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Максим Базылено, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома.