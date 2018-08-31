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Туристический автобус и грузовик столкнулись в Осиповичском районе
08.08.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Туристический автобус и грузовик столкнулись в Осиповичском районе, сообщили
Авария произошла 7 августа на трассе М5 Минск-Гомель. "Водитель автобуса Neoplan, по предварительной информации, отвлекся от управления. Произошло столкновение с грузовиком Hyndai, который в попутном направлении ехал в сторону Гомеля", - рассказали в ГАИ. Автобус двигался по маршруту Минск-Одесса.
В результате ДТП никто не пострадал. Грузовик и автобус получили повреждения.
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Туристический автобус и грузовик столкнулись в Осиповичском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Могилевского облисполкома. Авария произошла 7 августа на...
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