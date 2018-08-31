На Жлобинщине проходит акция «Помощь в жару»Ежегодно в разгар уборки зерновых районная общественная организация Белорусского общества Красного Креста совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проводят акцию «Помощь в жару», выезжая на поля сельхозпредприятий.

С началом нынешней жатвы волонтёры и сотрудники ГАИ уже побывали в ОАО «Бобовский», «Лукское», «Свердловский», СПУ «Антоновка-Агро», где раздавали бесплатно комбайнерам и водителям прохладную воду, измеряли им артериальное давление, провели инструктаж по соблюдению техники безопасности, поинтересовались у хлеборобов, как у них идут дела.

Н. ВОРОНОВИЧ.

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