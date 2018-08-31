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Транспортная инспекция будет до конца лета проверять при въезде автобусы с белорусскими туристами

08.08.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Транспортная инспекция будет до конца лета проверять при въезде автобусы с белорусскими туристами

Транспортная инспекция будет до конца лета проверять возвращающиеся в Беларусь автобусы с туристами. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника управления контроля автомобильного транспорта Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Глембовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Транспортной инспекцией принято решение о проведении проверок автобусов, перевозящих туристические группы граждан Беларуси на отдых в Украину, Болгарию и т.д. Данные проверки осуществляются с 11 июля при въезде в Беларусь и будут проводиться до 31 августа, - сказал Сергей Глембовский. - Первые проверки проводились в пункте пропуска "Мокраны" в Брестской области, после - в Гомельской области в пункте пропуска "Новая Гута". В настоящее время данные мероприятия проводятся в пунктах пропуска через государственную границу, а также в местах прибытия автобусов после высадки групп пассажиров".

Контрольные мероприятия организованы таким образом, чтобы минимизировать простой транспортных средств автомобильных перевозчиков и исключить конфликтные ситуации с пассажирами.

Говоря о промежуточных результатах проверок, Сергей Глембовский отметил, что нарушения различных требований зафиксированы у каждого четвертого автобуса. "Это несоблюдение водителями режима труда и отдыха, факты участия транспортного средства в дорожном движении без государственного технического осмотра. Были выявлены и другие нарушения, - добавил он. - Лица, допустившие нарушения, привлекаются к административной ответственности. По фактам участия в движении без гостехосмотра материалы направляются в Минтранс для прекращения действия лицензии перевозчиков".


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Транспортная инспекция будет до конца лета проверять возвращающиеся в Беларусь автобусы с туристами. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель...
 
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