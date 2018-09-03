Бригада проводников

От событий июня 1941 года нас отделяет более 77 лет. И, казалось бы, к нашему времени все уже давно поделено на известное и тайное, а в тайном почти невозможно разыскать забытые имена. Но та Великая Отечественная война была жестоко уникальной по своим событиям, обстоятельствам и потерям.

В ходе одной из встреч с ветераном Березовского гарнизона майором в отставке Александром Петровичем Соловьем он рассказал мне о судьбе своего отца Петра Васильевича Соловья и бригады проводников Брестского резерва, погибших 28 июня 1941 года на станции Лунинец. Так уж сложились почему-то обстоятельства, но ни в одной из Книг Памяти (республиканских, районных) нет фамилий этих погибших проводников. В 1967 году возле Лунинецкого ремонтно-механического завода была установлена памятная стела с плитой, надпись на которой свидетельствовала о захоронении 203 железнодорожников, погибших в ходе бомбежки 28 июня 1941 года. Почему тогда посчитали погибшими только работников железной дороги? Видимо, решили, что если бомбили вокзал, то большинство погибших – железнодорожники. И все.

Во время написания статьи в газету меня постоянно преследовало чувство незавершенности самой истории, хотелось уточнить фамилии проводников, найти их родственников, услышать дополнительные сведения. Кое-что из этого сделать удалось.

Но начну с рассказа Александра Петровича Соловья. Осенью 1939 года после воссоединения Западной Беларуси с БССР на свою малую родину в деревню Сошица Березовского района вернулся со своей семьей Петр Васильевич Соловей. В августе 1915 года в возрасте восьми лет он вынужден был, как и все односельчане, покинуть Беларусь в качестве беженца. Тогда, в годы Первой мировой войны, в далекую Россию потянулись гонимые грохотом немецких орудий многочисленные обозы белорусов. Каждый воз в обозе – это целая семья со всеми пожитками. Не всем довелось вернуться на родину: многие погибли в огне гражданской войны, умерли от голода и болезней. Большая часть выживших после подписания в октябре 1920 года Рижского договора о перемирии вернулась на родину. Покидали территорию царской России, а вернулись на территорию панской Польши. Но родина есть родина, и ее выбирать не приходится. Семья Петра Соловья в 20–30-е годы проживала в городе Ульяновске. Там Петр окончил семилетку, работал на железной дороге. Всегда мечтал вернуться в родной уголок Беларуси, и вот эта мечта сбылась. В поиске места работы обратился в отделение железной дороги, где ему было предложена должность начальника поезда проводников Брестского резерва, ведь в качестве весомых аргументов для трудоустройства у Петра были стаж работы в СССР и редкое для местного населения семилетнее образование. Пришлось ему подбирать и проводников. Так в составе бригады оказались жители деревни Сошица Александр и Серафим Гордейчики, Владимир Кресс, Василий Нипарко, а также житель города Березы Владимир Бычковский, житель деревни Самойловичи Степан Литвинчук, житель деревни Блудень (дальний родственник Петра Соловья) Александр Борушко и житель деревни Карпеши Борушко (имя неизвестно). Все члены бригады в соответствии с установленным графиком в указанное время прибывали в деревню Блудень, поездом следовали до станции Брест, откуда затем совершали поездки в пассажирских поездах по территории Беларуси, исполняя свои служебные обязанности. После рабочей смены (поездки) возвращались домой.

22 июня 1941 года бригада проводников находилась на станции Брест. Но вместо обычных пассажиров проводникам пришлось принимать раненых солдат и командиров, эвакуирующихся членов семей военнослужащих и жителей города. Под ударами фашистской авиации и обстрелом немецких орудий пассажирский состав покинул Брест. Двигаясь в восточном направлении, проводникам приходилось тушить горящие вагоны, оказывать помощь ремонтникам в восстановлении поврежденных участков железной дороги и медицинскому персоналу в уходе за ранеными. Маршрут состава определила военная обстановка: Жабинка – Кобрин – Дрогичин – Пинск – Лунинец. 28 июня немецкие войска оккупировали Минск. В этот день на станции Лунинец скопились пассажирские и грузовые железнодорож ные поезда, в их числе был и поезд Петра Соловья и его бригады. Город Лунинец будет оккупирован 10 июля, но 28 июня оборонительные бои шли западнее города, а восточнее высадился немецкий десант, было повреждено железнодорожное полотно. Господствовавшая в воздухе вражеская авиация сосредоточила ряд своих массированных ударов по железнодорожной станции. Вокзал и прилегающая к нему территория были охвачены сплошным огнем. В общей сложности в тот день на станции Лунинец погибло 203 человека. Среди них были военнослужащие, железнодорожники, пассажиры поездов, местные жители, в том числе Петр Соловей, Александр и Серафим Гордейчики, Владимир Кресс, Владимир Бычковский, Степан Литвинчук.

Александр Борушко и его однофамилец из деревни Карпеши в период бомбежки покинули поезд и пробрались домой.

Чудом выживший в этом аду Василий Нипарко, пробиваясь на восток с группой военнослужащих, восточнее Лунинца попал в плен. В составе военнопленных он был этапирован на станцию Лесная, затем в Бобруйск, а оттуда отправлен на каторжные работы в Финляндию, а позже в Норвегию. Будучи на станции Лесная, Василий через какого-то железнодорожного рабочего сумел передать записку своей жене. Неизвестно, сколько эта записка шла до нужного адресата, но с ее получением жена Василия Нипарко – Степанида отправилась всеми доступными перекладными (везли даже немецкие военные автомобили) на станцию Лесная. Есть информация, что с целью узнать судьбу мужа на станцию Лесная в июле 1941 года добиралась и жена Серафима Гордейчика. Но встретиться с мужьями или узнать их судьбы этим женщинам тогда было не суждено… В июле 1945 года из Норвегии в состав 1-й запасной стрелковой дивизии, дислоцировавшейся в городе Горький, для специальной проверки прибыла партия бывших советских военнопленных. Удалось ознакомиться с этим списком. В нем под номером 97 указан Василий Петрович Нипарко, 1906 года рождения. А далее интересно заполнение установленных граф этого списка: «военное звание» – не служил, «каким РВК призван и когда» – не призывался, «где находился и №п/п (полевой почты. – Прим. автора)» – нет. Это тот самый Василий Нипарко из поезда Петра Соловья, так как в вышеуказанном списке дан адрес семьи, ее состав, фамилия, имя и отчество жены. Вот так: «не служил», «не призывался», а человеку было предначертано пробыть четыре года в плену как военнопленному и пройти на родине специальную проверку в запасной стрелковой дивизии, где, как и каждому солдату, помимо выполнения хозяйственных работ, пришлось маршировать, бегать, прыгать и нести внутреннюю службу. После возвращения Василия Нипарко домой из его уст родственники бывших проводников узнали о семи днях июня 1941 года и о судьбах своих близких. Известно, что Серафим Гордейчик накануне бомбардировки 28 июня на станции Лунинец отправился с котелком за водой. Больше его никто не видел.

После бомбежки лунинчане, опознавшие тела своих родных, забрали погибших и похоронили. Для остальных братской могилой стала окраина города Лунинца. Лунинецким краеведам, благодаря архиву отдела ЗАГС, удалось установить имена 14 местных жителей, погибших в ходе бомбардировки 28 июня 1941 года. После ряда публикаций в газете «Лунi-нецкiя навiны» читатели сообщили еще шесть имен. По информации Александра Петровича Соловья, этот список был дополнен фамилиями Соловья Петра Васильевича и Гордейчика Александра Григорьевича. В 2016 году в канун Дня Победы на стеле-памятнике была установлена новая мраморная доска, где указано, что 28 ию-ня 1941 года погибло 203 человека, в их числе – железнодорожники и члены их семей, мирные жители города и района, эвакуированные, красноармейцы. Ниже этой надписи размещены фамилии, имена и отчества известных погибших. Теперь руководителю поисковой группы Татьяне Васильевне Конопацкой, проживающей в Лунинце, переданы сведения о Серафиме Филипповиче Гордейчике, Степане Ивановиче Литвинчуке, Владимире Васильевиче Крессе и Владимире Бычковском. Лунинецкие краеведы обещают эти фамилии внести на мраморную плиту памятника-стелы погибшим к ближайшему Дню Победы.

Ни погибшим, ни их родственникам сейчас не нужны ни статус жертв фашизма, ни льготы. Им необходима простая человеческая память. Они были среди живых. Вечная им память!

Валерий Непарко, подполковник запаса.

P.S. Надеюсь, что после этой публикации смогут откликнуться родственники Владимира Бычковского и будет установлено его отчество.