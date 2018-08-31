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"Приключения в большом городе" ждут маленьких жлобинчан в кинотеатре "Родина"
08.08.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
9 августа при покупке билета на фильм "Маленький большой герой" ребята смогут принять участие в развлекательной программе "Приключения в большом городе", которая начнется в 11-40.
Детей также ожидают весёлые аниматоры, разнообразные конкурсы и аквагрим.
Сюжет мультфильма
Маленькая обезьянка Санни всю жизнь прожил в своем родном зоопарке, но мечтал о Большом Городе и Настоящих Приключениях. И однажды судьба забрасывает его в Большой Нью-Йорк, где его ждут приключения, опасности, новые друзья, а самое главное встреча с Главным Злодеем, могущественным Королем Демонов, мечтающим разрушить город мечты Санни. Маленькой Обезьянке придется стать Большим Героем, чтобы спасти Нью-Йорк и новых друзей.
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9 августа при покупке билета на фильм "Маленький большой герой" ребята смогут принять участие в развлекательной программе "Приключения в большом...
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