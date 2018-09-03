"Абрамович будет ржать как кавказский конь". Экономисты: Лукашенко зря держится за СЭЗы





«Эти искусственно созданные лагуны – недоразумение»

«В Беларуси был угар на примере китайского «экономического чуда». Но на самом деле в профессиональной среде никто особого пиетета к специальным зонам не имеет. Всемирный банк и МВФ являются их противниками. Вся страна должна быть в одной экономической зоне с равными условиями. Эти искусственно созданные лагуны для содействия развитию некоторых направлений – недоразумение. Это теоритическая рухлядь. Какой смысл в том, чтобы предоставлять избранным льготы?»

«Нас постоянно «пугают» приходом огромных инвестиций»

7 июляпровел совещание о повышении эффективности работы свободных экономических зон (СЭЗов). С одной стороны, он критически поинтересовался у чиновников, нужны ли они сегодня вообще, соизмерим ли их вклад (а это 4% ВВП) с теми льготами, которые предоставлены резидентам.С другой, несмотря на критические замечания, Лукашенко в целом поддержал проект указа, где, в частности, идет речь о возможности расширения территорий СЭЗ под новые проекты, сообщаетЭкономисты, опрошенные, критически оценили действия чиновников.Шесть свободных экономических зон («Брест», «Витебск», «Гомель-Ратон», «Гродноинвест», «Минск», «Могилев») были созданы в Беларуси в 1996-2002 годах для стимулирования создания инновационных производств и наращивания экспорта. Для этого резидентам были предоставлены налоговые льготы.Руководитель аналитического центра «Стратегия»отмечает:По данным правительства, которые были озвучены Александру Лукашенко на совещании, инвесторы готовы вложить 850 млн долларов в создание новых предприятий в СЭЗ. Экономиста эта цифра не впечатляет, поскольку непонятно какую выгоду будет иметь от этого бюджет.считает Леонид Заико.Доктор экономических наукполагает, что работа свободных экономических зон в Беларуси себя не оправдала. Время показало, что выйти на ожидаемый объем экспорта не удалось.Интересно, что полтора года назад это признавал сам Александр Лукашенко. Тогда он озвучил, что за год резиденты СЭЗ перечислили в бюджет «несчастные» 200 млн долларов. А руководитель Беларуси вообще-то рассчитывал, что «предприятия-резиденты завалят валютой, и у нас никогда не будет проблем с курсом рубля».Цифру в 850 млн долларов инвестиций Борис Желиба воспринимает скептически.– сказал экономист.Борис Желиба не предлагает «зачеркнуть» работу свободных экономических зон в Беларуси. Но считает гораздо более важным принятие конкретных шагов по улучшению инвестиционного климата для тех, кто в СЭЗы не стремится.