Аномальная жара стала причиной отмены поездов в Швеции

Высокая температура воздуха стала причиной отмены 12 поездов на юге Швеции. Такое решение принимается уже второй раз на протяжении этого лета. В конце июля в Швеции уже приостанавливали движение по нескольким маршрутам.

Железнодорожники опасаются, что пути могут не выдержать аномальной жары и повредиться. Об этом 8 августа, сообщает The Local.

На отдельных маршрутах поезда не будут ходить до 10 августа. В эти дни на юге Швеции прогнозируется температура 30-34 градуса. Жаркая и сухая погода в Швеции установилась с мая. Синоптики уже назвали июль самым жарким и засушливым в Швеции за последние несколько десятилетий, а в Стокгольме - за последние 262 года.

Источник: БЕЛТА.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "



