|
Аномальная жара стала причиной отмены поездов в Швеции
09.08.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Высокая температура воздуха стала причиной отмены 12 поездов на юге Швеции. Такое решение принимается уже второй раз на протяжении этого лета. В конце июля в Швеции уже приостанавливали движение по нескольким маршрутам.
Железнодорожники опасаются, что пути могут не выдержать аномальной жары и повредиться. Об этом 8 августа, сообщает The Local.
На отдельных маршрутах поезда не будут ходить до 10 августа. В эти дни на юге Швеции прогнозируется температура 30-34 градуса. Жаркая и сухая погода в Швеции установилась с мая. Синоптики уже назвали июль самым жарким и засушливым в Швеции за последние несколько десятилетий, а в Стокгольме - за последние 262 года.
Источник:
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Высокая температура воздуха стала причиной отмены 12 поездов на юге Швеции. Такое решение принимается уже второй раз на протяжении этого лета. В конце...
|
Архив (Разное)
Свежие газеты