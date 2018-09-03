|
Перед приездом Лукашенко больницу в Гомеле проинспектировал министр здравоохранения
Фото: gomel.today
Перед приездом президента больницу «проинспектировал» министр здравоохранения.
Два года назад во время посещения Гомеля Александр Лукашенко дал поручение построить новую детскую больницу, а на ее открытие пообещал приехать.
На «Гомсельмаше» главу государства ждут, чтобы продемонстрировать новый «суперкомбайн», который Лукашенко анонсировал еще в прошлом году. Он поручил сконструировать такой комбайн к уборочной 2018-го года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два года назад во время посещения Гомеля Лукашенко дал поручение построить новую детскую больницу.
|
Архив (Разное)
Свежие газеты