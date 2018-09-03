​Экспорт белорусских медуслуг в детской хирургии достигает 140 тысяч долларов в год

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Белорусская медицина пользуется популярностью у иностранцев. К нам туристы едут не только за отдыхом, но и поправить здоровье.

Так, экспорт отечественных медуслуг достигает 140 тысяч долларов в год – и это только в детской хирургии. Всё дело, по словам медиков, в технологиях. Ещё недавно операции при нарушениях ритма сердца выполняли детям только с 15 лет. С появлением новой техники – возраст понизился до 5 лет. И только за год около 20 спасённых жизней! Развивается детская хирургия не только в столице, но и в области.

Юрий Дмитриев, заведующий отделением детской хирургии Гомельской областной детской больницы: «Мы получили небывалое в детской практике в Гомеле: компьютерный томограф, магнитно-резонансные томографы, высокорентгеновские аппараты, которых раньше не было. Собираются дети с различными патологиями в одном месте. Это позволяет их консультировать внутри одного учреждения. Не нужно ездить, как раньше по разным учреждениям».

Чаще за помощью к белорусским медикам обращаются пациенты из ближайшего зарубежья – России, и Украины, но есть и из далёких стран –Молдовы и Казахстана. С увеличением безвизового режима до 30 дней, считают специалисты, число желающих вырастет.