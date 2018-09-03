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Отец и сын не смогли выбраться из колодца – понадобилась помощь спасателей

09.08.2018 10:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Отец и сын не смогли выбраться из колодца – понадобилась помощь спасателей
МЧС Республики Беларусь

Женщина сообщила, что два человека - отец и сын - потеряли сознание в 4-метровом колодце на улице Данукалова (Витебск) на территории частного домовладения. 

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Выяснилось, что старший мужчина проводил работы по гидроизоляции внутри нового канализационного колодца битумной мастикой. Надышавшись парами вещества, он потерял сознание. Его сын полез вниз на помощь, но также надышался парами и не смог выбраться самостоятельно, сообщили в МЧС. 

Спасатели подняли обоих мужчин на поверхность при помощи специального инструмента и страхующих устройств.

Пострадавших доставили в больницу. 

 
Теги: Витебск
 
 
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Сообщение в МЧС от жены одного из пострадавших поступило 8 августа вечером.
 
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