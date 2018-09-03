Женщина сообщила, что два человека - отец и сын - потеряли сознание в 4-метровом колодце на улице Данукалова (Витебск) на территории частного домовладения.

Выяснилось, что старший мужчина проводил работы по гидроизоляции внутри нового канализационного колодца битумной мастикой. Надышавшись парами вещества, он потерял сознание. Его сын полез вниз на помощь, но также надышался парами и не смог выбраться самостоятельно, сообщили в МЧС.

Спасатели подняли обоих мужчин на поверхность при помощи специального инструмента и страхующих устройств.

Пострадавших доставили в больницу.