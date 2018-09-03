В Бешенковичской районе четырёхлетний ребёнок выпил уксус

Медицинская помощь потребовалась четырёхлетнему ребёнку после того, как он выпил уксусную кислоту, сообщает Следственный комитет.

Двое несовершеннолетних детей вместе с матерью (жители Витебска) гостили у бабушки в одной из деревень Бешенковичского района. Около 15 часов четырёхлетний ребёнок зашёл с улицы в дом, взял со стола в прихожей пластиковую бутылку и выпил из неё жидкость – 9%-ный раствор уксусной кислоты. Ребёнка доставили в учреждение здравоохранения Бешенковичского района. Ему поставили диагноз «употребление уксусной кислоты». После оказания медицинской помощи ребёнка опустили домой.

В тот же день 44-летняя жительница Толочина, решившая измерить температуру четырёхлетней дочери, оставила без присмотра ребёнка с ртутным термометром. На несколько минут женщина вышла во двор, а когда вернулась, обнаружила, что дочь разбила градусник. Мать вызвала бригаду скорой помощи. После обследования в пищеводе девочки следов стекла и ртути не было обнаружено. Ребёнок госпитализирован в связи с простудным заболеванием.

«Следователи Бешенковичского и Толочинского РОСК выбывали на места происшествий с малолетними детьми, где провели осмотры. В настоящее время опрашиваются очевидцы и выясняются обстоятельства несчастных случаев. Обе семьи характеризуются положительно, в социально-опасном положении не находятся», – сообщили в Следственном комитете.