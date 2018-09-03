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Вечер встречи – повод снова увидеться с одноклассниками

09.08.2018 — Разное | Чырвоны Кастрычнiк  
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Вечер встречи – повод снова увидеться с одноклассниками

Жарким субботним августовским днем выпускники СШ №1 г.п. Октябрьский имени А. Р. Соловья собрались на долгожданную встречу по случаю 40-летия окончания родной школы.

Спустя годы, преодолевая расстояния, самые дальние приехали из Калининграда и Санкт-Петербурга, более близкие – из Минска, Гомеля, Бобруйска и Светлогорска. Многие из бывших учеников 10 «А» класса остались на малой родине, в родном Октябрьском, поэтому им было несложно собраться вместе и встретиться с одноклассниками. Ведь среди них были и такие, которых они не видели целых 40 лет!!!

Горячая встреча

По-настоящему горячей и очень искренней была эта встреча. Прибывшие первыми одноклассники встречали теплыми словами и улыбками опоздавших. А, пожалуй, самым радостным моментом стал приезд любимого классного руководителя Марии Павловны Игнатенко. Ей с пожеланиями всего самого наилучшего один из выпускников Владимир Иванов вручил букет роз от имени всего класса.

…Подходили все новые и новые одноклассники, молодые, задорные, веселые, жизнерадостные, такие, какими они были и раньше. Похоже, время не властно над ними…

Вначале было сделано несколько фотоснимков на память. Затем все вместе с классным руководителем отправились в родную школу, где в фойе выпускников встретила заместитель директора по учебной работе Татьяна Березовская. Она провела небольшую экскурсию по этому учреждению образования, ведь многие здесь не были очень давно и были приятно удивлены тем переменам, которые произошли за это время.

После все собрались в кабинете химии и рассказали о себе и своей жизни. На встречу приехало 18 человек (в те далекие времена в классе их было 22. – Прим. автора). Впервые собрались в таком практически полном составе. До этого в последний раз встречались семь лет назад небольшой компанией одноклассников, а еще раньше отмечали 30-летие окончания школы. В кабинете было шумно от громких разговоров, накопившихся за столь долгое время эмоций и внезапно нахлынувших воспоминаний.

Классный руководитель Мария Павловна первой начала, не побоюсь этого слова, урок под названием «жизнь». Поскольку она преподавала белорусский язык и литературу, то и речь ее была «на роднай мове».

 

Кожны раз пры такой сустрэчы вельмі хвалююся. Аднак мне вельмі прыемна знаходзіцца сярод вас, такіх маладых і прыгожых. Вельмі рада, што вы сталі паважанымі людзьмі, мамамі, татамі, бабулямі і дзядулямі. Жадаю, как вы сустрэлі яшчэ 45 і 50 гадоў, бо гэта вялікае шчасце – шчасце сустрэчы. Моцнага вам здароўя, сямейнага дабрабыту, радасці і ўсяго толькі самага найлепшага!

Молодые и жизнерадостные

А потом Мария Павловна, так же, как и когда-то в школе, вызывала каждого из учеников к доске. Конечно, с одной стороны, не совсем привычно было видеть давно взрослых людей за партами или отвечающими у доски, но, с другой – на некоторый момент мне даже показалось, что они вновь почувствовали себя озорными мальчишками и девчонками. Как светились их глаза, когда они вспоминали своих учителей, одноклассников, с которыми сидели за одной партой, с каким задором они рассказывали о школьных проделках! Они не верили в то, что уже давно выросли, что у каждого из них уже свои семьи, дети, а у многих и внуки, ведь в душе они по-прежнему молоды, легки и амбициозны, как когда-то.

Удалось ли бывшим одноклассникам добиться целей, поставленных в молодые годы, и реализовать все те планы, о которых думали в 17-летнем возрасте? Об этом они и рассказали на уроке «жизни». И первым к доске вышел Николай Жилинский. Он живет в Октябрьском, долгое время работал в РОВД, потом – в местном лицее. Сейчас преподает физическую культуру и допризывную подготовку в средней школе д. Катка Глусского района. Людмила Кандратович (Журавлева) также осталась на малой родине, работает 38 лет на одном месте – в Гомельской областной организации…по Октябрьскому району. Святослав Чечуха с самого детства мечтал ездить «на больших машинах», и его места сбылась. Ирина Кучвальская, которая давно не видела своих одноклассников, живет в Гомеле. По ее словам, она всегда была очень целеустремленной, долгое время реализовывает себя в различных проектах, любит путешествовать и побывала во многих странах. Сейчас ее мечта – жить возле моря и писать книги. Николай Барьяш больше тридцати водитель в райпо. Игорь Перегуд живет в далеком Калининграде, работает на заводе. Очень был рад увидеть всех присутствующих и благодарил организаторов встречи, в роли которых выступили Николай Жилинский и Татьяна Беганская, которая в настоящий момент находится на заслуженном отдыхе, а до этого долгое время работала в Октябрьском райпо. Светлана Филиппович – творческая личность, в свое время была художником на шинном комбинате, занималась спортом: плавала на байдарках по Байкалу, покоряла горы Урала. Сейчас на пенсии. Михаил Рагович более тридцати пяти лет трудится в Октябрьском райгазе. Лилия Белая (Малышева) живет в Санкт-Петербурге, 33 года работает в детском саду шеф-поваром. Владимир Иванов из Октябрьского – долгое время за баранкой автомобиля. Татьяна Пигулевская (Вежновец) живет в Минске, трудится в торговом центре «Кирмаш». Светлана Лапко пришла последней в этот класс. 33 года работала в банке г. Минска, сейчас на пенсии. Николай Евтушков –

механик в Октябрьском лицее. Владимир Губский живет в г. Бобруйске, трудится на заводе. Елена Синкевич – в Минске, была начальником производства в гостинице «Минск». Юрий Никулин приехал из г. Светлогорска. Ирина Макушинская трудится в Октябрьском на хлебозаводе.

Приятные воспоминания…

Выпускники были очень рады видеть друг друга, благодарили за все в первую очередь своего классного руководителя, тех, кто организовал это памятное мероприятие, желали один одному только самого хорошего.

После урока в классе они совершили минипутешествие в прошлое: подошли к школьной стене, где на необычной киноленте событий размещены и фотографии прошлых лет, нашли среди девочек и мальчиков себя и снова погрузились в приятные воспоминания из своего детства и юности.

После посещения школы выпускники отправились в ресторан, где отметили встречу в кругу дорогих сердцу одноклассников. Они хорошо провели время и договорились встретиться через …лет снова.

Каждый, кто в этот субботний день отложил все свои дела для того, чтобы увидеться в родной школе с одноклассниками, еще долго будет согрет теплыми воспоминаниями и незабываемыми впечатлениями.

Ксения Каштанова. Фото автора.

 

 

 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Жарким субботним августовским днем выпускники СШ №1 г.п. Октябрьский имени А. Р. Соловья собрались на долгожданную встречу по случаю 40-летия окончания родной школы....
 
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