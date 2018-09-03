С 1 по 31 августа проводится благотворительная акция «Соберём портфель первокласснику»





Вот и подходит к концу ещё одно лето. Жаль, конечно, расставаться с этими чудесными безоблачными денёчками, но что поделать? Впереди — новый учебный год. И для многих семей он особенно важен — здесь сын или дочь пойдут, как говорится, «первый раз в первый класс».

Первое сентября — это всегда торжественный и волнующий праздник, как для первоклассников, так и для их родителей. Каждый из тех, кто отправлял ребёнка в школу 1 сентября или просто наблюдал за первоклассниками в этот день, заметил, как светятся их глаза, как гордо несут они свои ранцы или портфели.

В нашей стране традиционно в преддверии нового учебного года проводится благотворительная акция «Соберём портфель первокласснику». Её цель — оказание поддержки при подготовке к школе детей из малообеспеченных семей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На Гомельщине акция пройдёт с 1 по 31 августа и завершится вручением всех собранных школьных принадлежностей, канцелярских товаров, средств личной гигиены, детских книг, настольных игр и игрушек детям-первоклассникам, находящимся в социально опасном положении, которые возвращены родителям решениями комиссий по делам несовершеннолетних в связи с восстановлением родителей в родительских правах, а также другим детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Уважаемые земляки!

Главное управление образования Гомельского облисполкома и отдел образования, спорта и туризма Ветковского райисполкома просят вас принять участие в областной акции и оказать содействие в приобретении портфеля со всеми необходимыми школьными принадлежностями.

Подробную информацию об участии в акции можно получить по телефону в Гомеле 8 (0232) 35-02-89 (Наталья Викторовна Маркова, координатор акции) и по телефону в Ветке 4-26-72 (Юлия Фёдоровна Суглоб).