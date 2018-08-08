В Гродно мужчина дважды попался пьяным на купленном в кредит BMW X5. Автомобиль конфисковали

Житель Гродно дважды попался пьяным за рулем и лишился купленного в кредит автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В конце прошлого года женщина взяла два кредита, и ее сожитель, с которым они ведут общее хозяйство, приобрел в Москве BMW X5. Автомобиль мужчина зарегистрировал на свое имя.

20 января мужчина сел пьяным за руль и был остановлен сотрудниками ГАИ. За это его привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 66 базовых величин с лишением на три года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Лишение прав и крупный штраф не остановили мужчину. Уже 9 мая он вновь сел пьяным за руль и совершил ДТП. «В тот день он попросил супругу отвезти их с соседом на рыбалку, на что та ответила, что сделает это, когда закончит домашние дела. Тогда мужчина взял ключи от машины и ушел», — рассказали в ГАИ.

Далеко ему уехать не удалось. В одном из садовых товариществ мужчина не справился с управлением и врезался в трубу теплотрассы. Чтобы спасти внедорожник от конфискации, супруга «повторника» говорила, что это она управляла автомобилем, но позже рассказала правду.

25 июля суд Октябрьского района Гродно назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы на срок один год и три месяца без направления в исправительное учреждение с лишением прав на пять лет и штрафом в размере 140 базовых величин (3430 рублей). Автомобиль конфисковали. Приговор вступил в законную силу.