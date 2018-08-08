​Международный пленэр резчиков по дереву проходит под Гродно

Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны

на нашем YouTube-канале . Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!



Танцы народов мира, застывшие в дереве. Уникальный международный пленэр резчиков проходит в эти дни под Гродно. На глазах зрителей обычные брёвна превращаются в элегантные па.

Полька, лявониха, гопак, краковяк. Тема пленэра – танцы и песни малой родины. У каждого она своя – 22 участника и пять государств – Беларусь, Литва, Россия, Украина, Польша. Мастера признаются, нынешняя задача – передать движение в скульптуре– одна из самых трудных.Неверный удар – и вековое дерево треснет. На создание такой скульптуры в мастерской уйдёт не меньше месяца, здесь – справиться нужно за неделю.

Анатолий Гришук, организатор пленэра: «Меня это очень радует. И это будет радовать ещё тысячи людей, которые сюда придут. Мы ещё продумаем так, что проходя мимо этой композиции, будет играть музыка».

Все скульптуры, по традиции, оставят на родине пленэра. Так, за 10 лет в Коробчицах уже собрали деревянную экспозицию.