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Две фуры столкнулись в Гомельском районе: один из водителей погиб

09.08.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Две фуры столкнулись в Гомельском районе: один из водителей погиб

В Гомельском районе столкнулись две фуры, в результате ДТП погиб один из водителей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 8 августа примерно в 23.40. На автодороге М10 (граница РФ - Гомель - Кобрин) 28-летний водитель грузового автомобиля "Мерседес", предположительно, из-за неправильно выбранной дистанции столкнулся с другой фурой "Мерседес", двигавшейся в попутном направлении, за рулем которой находился 48-летний водитель.

В результате столкновения 28-летний водитель, житель Гродненской области, от полученных травм скончался на месте ДТП. Как отметили в УГАИ, ремнем безопасности он пристегнут не был.


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Теги: Гомель
 
 
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В Гомельском районе столкнулись две фуры, в результате ДТП погиб один из водителей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома. ...
 
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