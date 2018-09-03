Под Гомелем столкнулись две фуры: один из водителей погиб

В Гомельском районе в столкновении двух фур погиб один из водителей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





Смертельная авария произошла 8 августа, около 23.55. По предварительной информации, 28-летний водитель Mercedes ехал по трассе М10 Граница РФ — Гомель — Кобрин, не справился с управлением и совершил столкновение с попутной фурой, которой управлял 48-летний мужчина.





В результате ДТП 28-летний водитель, житель Лиды, от полученных травм умер на месте происшествия.