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Под Гомелем столкнулись две фуры: один из водителей погиб

09.08.2018 11:13 — Разное | Tut.by  
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В Гомельском районе в столкновении двух фур погиб один из водителей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Смертельная авария произошла 8 августа, около 23.55. По предварительной информации, 28-летний водитель Mercedes ехал по трассе М10 Граница РФ — Гомель — Кобрин, не справился с управлением и совершил столкновение с попутной фурой, которой управлял 48-летний мужчина.


В результате ДТП 28-летний водитель, житель Лиды, от полученных травм умер на месте происшествия.

 
Теги: Гомель
 
 
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ДТП со смертельным исходом произошло 8 августа в 23.55 на трассе М10 на подъезде к Гомелю.
 
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