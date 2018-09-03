На Речицкой трассе в 3 км от Гомеля фура на литовских номерах «догнала» другую. Водитель, гражданин Латвии, погиб

9 августа около полуночи на Речицком шоссе в четырех километрах от Гомеля столкнулись два грузовых автомобиля.

Фотографиями происшествия поделился читатель «Сильных Новостей». По его информации, желтый грузовик влетел в медленно идущую фуру и получил серьезные повреждения. Водитель оставался жив до приезда спасателей, но скончался, когда его попытались извлечь из поврежденного автомобиля. Мужчина был гражданином Латвии.

По официальной информации, 28-летний водитель, который находился за рулем желтого «Мерседес Бенц ATEGO 1223», столкнулся с грузовиком «Мерседес Бенц ACTROS 1841» предположительно из-за неправильно выбранной дистанции. Погибший водитель не был пристегнут ремнями безопасности.