Российская сеть дисконтов хочет совершить революцию в польской торговле



Фото: Ирина Ареховская, belsat.eu

Из далекого Красноярска

Оттолкнулись от дна

«Ничего лишнего»





«Hard-дисконт» в исполнении фирмы Шнайдеров базируется на правилах «ничего лишнего». Фото: Ирина Ареховская, belsat.eu

Семейный бизнес





На данный момент сети принадлежит более 800 магазинов – в том числе в Азербайджане и Казахстане. Фото: Ирина Ареховская, belsat.eu





Супермаркет «Светофор». Фото Ирина Ареховская, belsat.eu

Экономия на каждом шагу

Покупки с пола





Столиков для покупателей тоже нет – люди упаковываются прямо на полу. Фото: Ирина Ареховская, belsat.eu





Клиентов действительно много, но работают только две кассы. Фото: Ирина Ареховская, belsat.eu

«Не может быть такой цены»





Товар преимущественно белорусского и российского производства. Фото Ирина Ареховская, belsat.eu

«Светофор» или «Mere»

Шампанского не будет?