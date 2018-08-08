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Российская сеть дисконтов хочет совершить революцию в польской торговле

09.08.2018 09:28 — Разное | UDF  
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Фото: Ирина Ареховская, belsat.eu
Акклиматизируется ли сеть магазинов из Сибири над Вислой?


Из далекого Красноярска

«Светофор» – так называется торговая сеть, известная по всей России и в некоторых соседних странах, в том числе и в Беларуси. Сейчас она готовится к экспансии на Запад. В Польше планируют открыть 105 магазинов.

В России насчитывается около 600 магазинов. Первый «магазин низких цен Светофор» появился в Красноярске летом 2009 года. Открыли его местные предприниматели по фамилии Шнайдер, которые ранее (как фирма Ленком) торговали пивом. Начали они в 2004 году, чтобы в течение несколько лет завязать сотрудничество в большими и очень большими производителями – в том числе с Балтикой, Очаковым и Хайнекеном. Потом они открыли сеть магазинов под названием «Напильник» – с пивом и более крепкими напитками, закусками и табачными изделиями.


Оттолкнулись от дна

Бизнес Шнайдеров рухнул во время финансового кризиса в 2008 году. Окончательно сеть «Напильник» закончила свое существование три года назад, но еще раньше, в 2009, Андрей Шнайдер зарегистрировал фирму «Росторг 2009». Она должна была торговать широким ассортиментом потребительских и хозяйственных товаров. Именно тогда в старой части Красноярска открыли первый магазин «Светофор».

«Оттолкнулись от дна, полностью переосмыслили и начали реализовать абсолютно новую концепцию: «hard-дисконт», – так комментировал новую бизнес-идею Олег Сипетый, председатель красноярской сети супермаркетов «Командор».


«Ничего лишнего»

Трудно назвать его конкурентом владельцев «Светофора», так как «hard-дисконт» «Светофора» построен по принципу «Ничего лишнего» (no-frills). В первом магазине нового дисконта не было даже полок. Товары продавали прямо из коробок и деревянных паллет. Реализованая Шнайдерами бизнес-модель исключало все излишние расходы – начиная от способа хранения товаров и освещения помещений, заканчивая рекламой и контактами с прессой.

Российская сеть дисконтов хочет совершить революцию в польской торговле

«Hard-дисконт» в исполнении фирмы Шнайдеров базируется на правилах «ничего лишнего». Фото: Ирина Ареховская, belsat.eu

Даже до такой степени, что осенью 2016 года торгово-промышленная палата была вынуждена провести поисковую операцию, чтобы связаться с владельцами сети, так как хотели начать сотрудничество. Они не знали, как это сделать, поэтому сотрудники палаты были вынуждены оставлять свои письма прямо в магазинах. Но им так никто и не ответил.


Семейный бизнес

Редакция журнала Forbes в России несколько месяцев пыталась договориться с представителями компании на беседу, но у них это также не получилось. Известно лишь, что фирма имеет семейный характер: бизнесом формально руководит из Красноярска Валентина Шнайдер, а ежедневно ей управляют два ее сына, также из Сибири.

Российская сеть дисконтов хочет совершить революцию в польской торговле

На данный момент сети принадлежит более 800 магазинов – в том числе в Азербайджане и Казахстане. Фото: Ирина Ареховская, belsat.eu

Все это не мешает бизнесу активно развиваться. По данным агентства «INFOLine-Аналитика», компания Шнайдеров с прибылью в 65 млрд. российских рублей в 2017 году стала самой большой фирмой на рынке в своем сегменте в России. На данный момент сети принадлежит более 800 магазинов – в том числе в Азербайджане и Казахстане.

С прошлого года сеть магазинов работает в Беларуси: в Минске, Барановичах, Солигорске, Новополоцке и Гродно. В «Светофор» на закупки могут ходить и польские туристы, которые приезжают в Гродно по безвизу.

Российская сеть дисконтов хочет совершить революцию в польской торговле

Супермаркет «Светофор». Фото Ирина Ареховская, belsat.eu


Экономия на каждом шагу

Стоит ли? Проверили наши корреспонденты, посетившие один из магазинов сети. Правило «ничего лишнего» видно от самого входа: на улице +28 и столько же, если не больше, внутри. В торговом зале не работает кондиционер.

Экономия на каждом шагу – камер хранения 24 штуки, на всех не хватает и в ожидании свободных растягивается очередь. Все ячейки камеры хранения открываются одним ключом.

«Как это так?» – спросили наши удивленные корреспонденты. Охранник не понял, чему тут удивляться.


Покупки с пола

Российская сеть дисконтов хочет совершить революцию в польской торговле

Столиков для покупателей тоже нет – люди упаковываются прямо на полу. Фото: Ирина Ареховская, belsat.eu

В зале минималистичные правила фирмы Шнайдеров работают до сих пор: часть товара лежит на паллетах и ​​в коробках. Стоит также отметить, что все на своем месте.

Товары, которые быстрее портятся, находятся в отдельной комнате-холодильнике. Но не все! Ведь, например, рыбные консервы, которые должны храниться при температуре до +20 градусов, лежат в зале, где гораздо теплее. Склад находится на втором этаже над головами покупателей.

Российская сеть дисконтов хочет совершить революцию в польской торговле

Клиентов действительно много, но работают только две кассы. Фото: Ирина Ареховская, belsat.eu

Много работников находятся в торговом зале. Именно они заботятся о порядке и помогают покупателям.


«Не может быть такой цены»

Женщина рядом выбирает паштет. Внимательно читает состав и кладет товар на место.

«Не может быть такой цены», – говорит с недоверием.

Цены, конечно, отличаются от тех, что в других магазинах. По правилам фирмы в «Светофоре» должно быть от 10 до 20% дешевле, чем в других магазинах. А вот несколько примеров того, как это выглядит на практике:

чай Lipton 20 пакетиков – Br 2.27;

пиво «Carlsberg» 12:45 л. – Br 1.25;

тетрадь 48 листов – Br 0.63;

электромясорубка – Br 74.62.

Российская сеть дисконтов хочет совершить революцию в польской торговле

Товар преимущественно белорусского и российского производства. Фото Ирина Ареховская, belsat.eu

Жители Гродно, которые ездят на закупки в польскую «Бедронку», очень довольны такими ценами.


«Светофор» или «Mere»

В этом году «Светофор» планирует открыть в Польше 8 магазинов, всего их должно быть 105. В Польше «Светофор» будет работать под названием «Mere». Там также будет действовать правило «на 20% дешевле, чем где бы то ни было». Россияне хотят этого достичь благодаря уже проверенным методом функционирования «hard-дисконта».


Шампанского не будет?

Получится ли у россиян перенести эту бескомпромиссную бизнес-модель на польский рынок? Может, они добавят какие-то модификации? Одно известно точно: польские гурманы скорее не должны ожидать от магазинов «Mere» икры, шампанского и осетров. Не та полка и не тот формат.

Но, с другой стороны, очень популярная «Бедронка» тоже не специализируется на товарах класса «люкс».

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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