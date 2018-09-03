В этом году самый высокий проходной балл в Академии управления при президенте Беларуси был для абитуриентов, которые поступали на бюджетную форму обучения по специальности "Государственное управление и право" - 343, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-центре вуза. На второй позиции - "Управление информационными ресурсами" (341 балл), третье место заняло "Государственное управление и экономика" (336).

На платную форму наибольшее число баллов требовалось для поступления на специальность "Государственное управление и право" (282). "Государственное управление и экономика" и "Управление информационными ресурсами" требовали 263 и 239 баллов соответственно.

Среди зачисленных 73% имеет суммарный балл от 300 баллов и выше.

Иногородние студенты на первом курсе в этом году составят 79%. Больше всего из них приехало на вступительные испытания из столичного региона (19,7%) и Витебской и Гомельской областей (по 13,1%).

По гендерному признаку доминируют девушки - 72%.

"В число студентов 1 курса для получения высшего образования I ступени зачислено 197 человек: из них на обучение за счет средств республиканского бюджета зачислено 100 человек; на платной основе - 97 человек. 7 человек зачислены на основании решения приемной комиссии при наличии ходатайства федерации по соответствующему виду спорта и имеющие не ниже I спортивного разряда", - рассказали в пресс-центре.

Напомним, в конце мая этого года президент назначил на должность ректора Академии управления Геннадия Пальчика , ранее работавшего в должности председателя Высшей аттестационной комиссии Беларуси. А спустя два месяца, заслушивая доклад о выполнении поручений по совершенствованию деятельности вуза, заявил: "Надо сделать так, чтобы каждый человек, который пройдет подготовку, переподготовку, получит образование, повысит квалификацию, был востребован. Нам не нужны люди, которые просто пройдутся по академии, получат диплом и не будут востребованы в органах управления. Вот это главное".

К сентябрю главе государства должны внести предложения по совершенствованию учебного процесса в академии: каких людей будут отправлять на подготовку и переподготовку в этот вуз, какие требования будут предъявляться к преподавателям, как изменится методическая база. Как требует А.Лукашенко, "там должны быть подготовлены квалифицированные, толковые, воспитанные люди, преданные нашему государству и народу".