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Фотохит: в Витебске поймали трехпудового сома на жареного воробья

09.08.2018 — Разное | Вечерний Бобруйск  
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По уверению рыбаков, гигантского сома выловили в реке западная Двина, его вес составил 48,6 кг, а длина – 180 см. Информацией об этом поделились обладатели «трофея» в социальной сети.

Снимки опубликовал витеблянин Вадим Чайка, фотографии, где рыбу в взвешивают, – нет, а при замере ее длины виден только хвост, который находится у отметки 180 сантиметров.

По уверению автора поста, сома поймали законным методом в Двине в черте города 7 августа ночью. Причем огромная рыба клюнула на «закидушку», которую наживили жареным воробьем. Сообщается, что с рыбой «боролись»  более часа.

Многие пользователи в соцсети, комментируя запись Вадима Чайки, поставили под сомнение как саму возможность выловить такую рыбу в Западной Двине в городе, так и способ, каким добыли сома.

В 2013 году Александр Лукашенко рассказывал, что поймал сома еще большего веса (57 кг) в Припяти.

 
 
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По уверению рыбаков, гигантского сома выловили в реке западная Двина, его вес составил 48,6 кг, а длина – 180 см. Информацией об этом поделились обладатели «трофея» в...
 
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