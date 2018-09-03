По уверению рыбаков, гигантского сома выловили в реке западная Двина, его вес составил 48,6 кг, а длина – 180 см. Информацией об этом поделились обладатели «трофея» в социальной сети.
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Фотохит: в Витебске поймали трехпудового сома на жареного воробья
09.08.2018 — Разное | Вечерний Бобруйск
По уверению рыбаков, гигантского сома выловили в реке западная Двина, его вес составил 48,6 кг, а длина – 180 см. Информацией об этом поделились обладатели «трофея» в социальной сети.
Снимки
По уверению автора поста, сома поймали законным методом в Двине в черте города 7 августа ночью. Причем огромная рыба клюнула на «закидушку», которую наживили жареным воробьем. Сообщается, что с рыбой «боролись» более часа.
Многие пользователи в соцсети, комментируя запись Вадима Чайки, поставили под сомнение как саму возможность выловить такую рыбу в Западной Двине в городе, так и способ, каким добыли сома.
В 2013 году Александр Лукашенко рассказывал, что поймал сома еще большего веса (57 кг) в Припяти.
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По уверению рыбаков, гигантского сома выловили в реке западная Двина, его вес составил 48,6 кг, а длина – 180 см. Информацией об этом поделились обладатели «трофея» в...
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